FC St. Pauli: Marcel Rapp beginnt neue Trainer-Ära mit bewährtem und neuem Co-Trainer

Beim FC St. Pauli hat mit Marcel Rapp eine neue sportliche Ära begonnen. Nach der Freistellung von Alexander Blessin wurde Rapp vorgestellt und kündigte personelle Veränderungen an. Peter Nemeth bleibt als Co-Trainer, während Jens Schuster neu ins Team kommt. Die Experten-Kombination aus Kontinuität und frischen Impulsen soll den Kiez-Klub in der Bundesliga stabilisieren.

Mit Marcel Rapp (47) beginnt beim FC St. Pauli eine neue Ära im Trainer bereich, nachdem Alexander Blessin (53) Ende der vergangenen Woche nach zwei Jahren vorzeitig entlassen wurde.

Während seiner offiziellen Vorstellung beim Kiez-Klub kündigte Rapp mehrere personelle Veränderungen an, darunter eine wichtige Entscheidung bezüglich des Co-Trainer-Postens. Peter Nemeth (53), der seit Dezember 2022 als Assistent fungiert, wird auch unter der neuen Leitung seine Tätigkeit fortsetzen. Nemeth, der unter den Fans kultstatus genießt, ist insbesondere für seine distinctive Rituale vor den Heimspielen am Millerntor bekannt, bei denen er die 22 Schritte für das Aufstellen der Trainingshütchen zählend absolviert.

Rapp bestätigte ausdrücklich, dass Nemeths Position unverändert bleibt, und betonte: "Es wird so bleiben, wie es ist.

" Gleichzeitig wird das Trainerteam jedoch um einen weiteren erfahrenen Mitarbeiter erweitert: Jens Schuster (49) wird als neuer Co-Trainer hinzukommen. Rapp arbeitete bereits über viele Jahre mit Schuster zusammen, als beide bei der TSG Hoffenheim in den Jugendmannschaften U17 und U19 tätig waren. Schuster, der zuletzt seit November 2025 im Scout-Team von Holstein Kiel tätig war, beendet seine Tätigkeit beim Zweitligisten, um sich Rapp anzuschließen.

Mit seiner langjährigen expertise im Jugendbereich, die über 20 Jahre bei Hoffenheim umfasst, bringt Schuster wertvolle Kenntnisse in der Nachwuchsarbeit mit, die dem FC St. Pauli zugutekommen dürften. Beide Trainer teilen nicht nur eine berufliche Vergangenheit, sondern stammen auch aus Baden, was die Zusammenarbeit zusätzlich prägen könnte. Diese personellen Weichenstellungen signalisieren Rapps Absicht, Kontinuität mit Nemeth und gleichzeitig frischen Wind durch Schuster zu kombinieren, um die sportliche Entwicklung des Vereins voranzutreiben.

Die Entscheidung, Nemeth zu behalten, wurde von den Fans positiv aufgenommen, während Schusters Addition als strategisch sinnvoll erachtet wird, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Nachwuchsspielern in den Profikader. Rapps Konzept scheint darauf abzuzielen, bewährte Strukturen zu erhalten und durch neue Impulse zu ergänzen, was in der anspruchsvollen Bundesliga-Saison von Bedeutung sein könnte.

Während die Mannschaft aktuell in der Winterpause ist, bereitet sich das Team unter der neuen sportlichen Leitung auf die Rückrunde vor, mit dem Ziel, die Klasse zu halten und möglicherweise sogar die sportliche Perspektive zu verbessern. Die Personalentscheidungen sind dabei nur ein Teil eines größeren Puzzles, das Rapp in den kommenden Wochen und Monaten zu lösen hat.

Mit seiner ruhigen Art und seiner Erfahrung aus der Jugendarbeit sowie aus früheren Stationen im Profibereich gilt Rapp als ein Trainer, der langfristig denken will und kann. Die Fans und die Vereinsführung werden gespannt verfolgen, wie sich diese Änderungen auf die Performance des Teams auswirken werden. Angesichts der aktuellen Tabellensituation bleibt abzuwarten, ob die personellen Verstärkungen im Trainerteam ausreichen werden, um die nötigen Schritte in der Rückrunde zu machen.

Klar ist jedoch, dass mit dem Beginn der Rapp-Ära eine Phase des Umbruchs und der Neuorientierung für den FC St. Pauli angebrochen ist, die sowohl Kontinuität als auch Veränderung verspricht. Der Kiez-Klub, bekannt für seine treue Anhängerschaft und seine besondere Atmosphäre, setzt nun auf die bewährte Stärke im Trainerteam und die neue expertise von Schuster, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese Mischung Früchte trägt und den Verein stabilisiert





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