Trainer Marcel Rapp von FC St. Pauli will das Auswärtstief am Samstag in Dresden beenden. Er lehnt Sondermaßnahmen ab und setzt auf klare Leistung.

Am Samstag, dem 13. März, um 13:30 Uhr, tritt der FC St. Pauli in Dresden an und hofft auf einen Wendepunkt in der neuen Heimspielstätte der Gegner. Der Absteiger aus dem Kiez steht vor einer historischen Hürde, da das Team seit exakt 273 Tagen bei Auswärtsspielen keine Victory feiern konnte. Das letzte Mal siegte der FC St. Pauli am 28. Februar mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Seitdem prägen six Unentschieden und five Niederlagen die Auswärtsbilanz der Hamburger.

Marcel Rapp lehnt psychologische Tricks ab

Trainer Marcel Rapp, der im Sommer die Geschicke des FC St. Pauli übernahm, kennt das Gefühl eines Auswärtssiegs in der aktuellen Amtszeit überhaupt nicht. Auf die Frage, ob man auswärts jetzt einmal etwas Neues oder Spezielles ausprobieren sollte, um die Talfahrt zu stoppen, gibt der 47-jährige Coach eine klare Absage. Er hält nichts von Sondermaßnahmen oder superstitiösen Ritualen, die das Glück ändern sollen. Für Rapp ist die Antwort auf das Problem simpel und technisch: Tore schießen würde helfen, um die Auswärtsschwäche zu überwinden.

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Konzentration nach Sieg gegen den VfL Bochum

Nach dem wichtigen Heimsieg gegen den VfL Bochum sorgt die Stimmung im Lager für Ruhe statt Euphorie. Marcel Rapp betonte, dass die Laune nie schlecht sei, aber man sich nicht über den Haufen werfe, nur weil ein Spiel gewonnen wurde. Die Mannschaft sei konzentriert und wisse genau, dass das nächste Auswärtsspiel gewonnen werden muss, um nachzulegen. Der Trainer legte wert darauf, dass das Team keine Ablenkung durch Trikots oder andere Rituale sucht, sondern eine gute Leistung auf dem Platz erbringt. Das sei das A und O, um gute Chancen auf einen Erfolg zu haben.

Statistik und taktische Ausrichtung in Sachsen

Trotz der schlechten Bilanzzahlen war der FC St. Pauli bei Auswärtseinsätzen nie komplett unterlegen. Selbst bei der jüngsten 1:4-Niederlage in Magdeburg fehlte es nicht an Substanz, aber der unbedingte Siegeswille, der in der Heimat auf dem Millerntor zu spüren ist, blieb im Auswärtsspiel bisher aus. Jetzt ist höchste Zeit, diese Mentalität auch in Dresden an den Tag zu legen. Ein Sieg wäre entscheidend, um sich im oberen Tabellendrittel der 2. Bundesliga festzusetzen und eventuell sogar noch um den direkten Wiederaufstieg mitzureden.

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Neue Heimhymne am Millerntor gewählt

Parallel zur sportlichen Ausrichtung auf Dresden hat der Verein auch kulturell einen Meilenstein gesetzt. Mittlerweile steht die neue Heimhymne fest. Der Hamburger Songwriter Marlo Grosshardt hat den Song Wo die Elbe fließt mit 52.352 Stimmen gewählt. Diese Hymne wird künftig vor den Partien auf dem Millerntor gespielt und soll die Identifikation der Fans mit dem Verein stärken.

Ausblick und Erwartungen zum Spiel in der Sachsenarena

Alle Blicke richten sich nun auf das kommende Wochenende, wo der FC St. Pauli beweisen muss, dass die Worte von Marcel Rapp in Taten umgesetzt werden. Die Fans erwarten, dass die Defensive stabiler steht und die Offensive effizienter wird. Ohne große Worte, sondern mit Fokus auf die Grundregeln des Fußballs soll der Bann gebrochen werden. Ein Erfolg in Dresden wäre nicht nur ein Punktgewinn, sondern ein psychologischer Durchbruch für die Mannschaft, die unter der Führung von Marcel Rapp langsam die richtigen Schritte macht.