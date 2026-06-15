FC St. Pauli meldet für neue U21-Liga der DFL

Der FC St. Pauli hat sich für die Teilnahme an der neu geschaffenen U21-Spielrunde der DFL entschieden. Die Meldung für den freiwilligen Wettbewerb, der Spielpraxis für Nachwuchs- und verletzte Profis bieten soll, musste heute abgegeben werden.

In zehn Tagen startet der FC St. Pauli mit dem ersten öffentlichen Training in die neue Saison. Unter Neu-Trainer Marcel Rapp (47) will sich der Bundesliga-Absteiger in der 2.

Liga stabilisieren und möglichst oben mitspielen. Doch bereits am heutigen Montag wurde eine weitere Weiche für die Zukunft gestellt, die den Nachwuchs, aber auch die Profis betrifft. Der Verein hat sich für die Teilnahme an der neuen U21-Spielrunde der DFL entschieden, die im März beschlossen wurde. Die Meldung dafür muss spätestens heute abgegeben werden.

Die neu geschaffene U21-Liga ist als freiwilliges Zusatzangebot für alle Klubs der 1. und 2. Bundesliga sowie aus dem Übergangsbereich konzipiert. Sie ergänzt das bestehende Ligensystem, ohne dass zweite Mannschaften ausgegliedert werden müssen. Die Teilnahme erfordert keine zusätzlichen Teams, sondern richtet sich an bereits vorhandene Spieler im Übergangsbereich der Altersklassen U17 bis U21.

Ältere Profis, die nach Verletzungen wieder Spielpraxis sammeln sollen, sind ebenfalls startberechtigt. Es gibt keinen festen Spielplan - die Klubs entscheiden je nach Bedarf über die Anzahl und die Gegner. Pro Halbserie sollen zwischen drei und sechs Spiele absolviert werden. Die Partien werden ohne Zuschauer in den Leistungszentren der teilnehmenden Klubs oder an ausgewählten neutralen Standorten ausgetragen.

Für den FC St. Pauli bedeutet die Teilnahme eine passende Gelegenheit, vor allem Profis, die aus einer Verletzung zurückkehren, hochwertige Spielpraxis zu ermöglichen. Aktuell betrifft das im Herbst Mathias Pereira Lage (29), der nach einem Kreuzbandriss wieder ins Training einsteigt. Durch die flexible Gestaltung der U21-Liga kann der Verein gezielt auf den individuellen Bedarf seiner Spieler eingehen, ohne den Spielbetrieb der ersten oder zweiten Mannschaft zu belasten.

Dies stärkt die Integration des Nachwuchses und unterstützt die Rückführung von verletzten Akteuren in den Ligabetrieb. Die Entscheidung St. Paulis unterstreicht zudem das Engagement des Klubs im Bereich der Talentförderung und der sportlichen Weiterentwicklung. Mit dem Beginn der Saisonvorbereitung in zehn Tagen rückt gleichzeitig die Teilnahme an diesem innovativen Wettbewerb in den Fokus. Trainer Marcel Rapp wird die neuen Möglichkeiten nutzen können, um insbesondere junge Spieler und Rekonvaleszenten frühzeitig in das Spielsystem zu integrieren.

Die U21-Liga stellt somit eine sinnvolle Ergänzung zum regulären Ligabetrieb dar und könnte langfristig Modellcharakter für andere Vereine entwickeln. St. Pauli zeigt mit dieser Entscheidung, wie man sportliche Ziele mit der Förderung von Nachwuchsspielern und der Rehabilitation von Profis verbinden kann, ohne die Ressourcen zu überlasten. Ein Schritt, der in Zeiten des zunehmenden Termindrucks im Profifußball als besonders clever gilt





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