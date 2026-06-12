FC St. Pauli präsentiert neue Trikots für 2026/27: Braun-Weiß im Fokus

Der FC St. Pauli hat zusammen mit Puma die neuen Trikots für die Saison 2026/27 vorgestellt. Das Heimtrikot setzt auf traditionelles Tiefbraun mit gezacktem Muster, während das Auswärts-Trikot mit weißen Grundfarben und tiefbraunen Zickzack-Ornamenten überrascht. Beide Modelle sind zu 100 Prozent recycelt und unterstreichen die nachhaltige Ausrichtung des Vereins.

Der FC St. Pauli hat die neuen Trikots für die Saison 2026/27 vorgestellt. Nach früheren leaks hat der Bundesliga-Absteiger die offiziellen Farbgebungen veröffentlicht, die bei den Fans bereits mit Spannung erwartet wurden.

Ausrüster Puma und der Kiez-Klub präsentierten am Freitag zwei Designs, die beide das traditionelle Braun-Weiß des Vereins in den Mittelpunkt stellen. Das Heimtrikot erscheint fast vollständig in Tiefbraun mit einem gezackten Innenmuster und betont klare Linien ohne überladenes Design. Der Verein beschreibt es als zeitlos und kompromisslos, wobei die bewusste Reduktion auf die traditionelle Farbgebung im Vordergrund steht.

Das Auswärts-Trikot zeigt sich innovativer: Es ist weiß mit tiefbraunen Zickzack- und Zähne-Ornamenten, ein Design, das es in dieser Form bei St. Pauli noch nie gab und das potenziell zu einem Verkaufsschlager werden könnte. Beide Trikots bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Material. Die Erwachsenen-Trikots kosten 89,95 Euro (Langarm 94,95), Kinder-Trikots 69,95 Euro





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