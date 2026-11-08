FC St. Pauli rutscht in die Abstiegszone: Marcel Rapp unter Druck

Nach der 1:3-Niederlage gegen Nürnberg fällt FC St. Pauli in die Bundesliga-Abstiegszone. Trainer Marcel Rapp sieht Defizite, doch Sam Klein bleibt zuversichtlich.

FC St. Pauli hat seine sportliche Krise nach der 1:3-Niederlage beim 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga vertieft. Cheftrainer Marcel Rapp muss sich angesichts des Punktestands auf der Trainerbank der Kiez-Klub-Hoffnungen stellen. Der Verein rutschte damit in die unteren Ränge der Tabelle.

Tabellenlage und sportliche Ursachen

Die Mannschaft befindet sich nun in der direkten Abstiegszone. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell Karlsruher SC auf Platz 16 innehat, beträgt lediglich einen Zähler. Ein Blick auf die Aufstiegsregion zeigt, dass die Distanz zur Spitze mit neun Punkten deutlich größer ist. Für den Verein ist dieser Rückstand vorerst nicht einholbar.

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Der Angriff des Vereins zeigt sich in diesem Spielbetrieb als mangelhaft. Auch die Verstärkung durch Branimir Hrgota erwies sich nicht als die erhoffte Lösung für die offensiven Probleme. Die Qualität im Sturm fehlt dem Kader aktuell deutlich, was die Punkteausbeute massiv beeinträchtigt.

Bewertung von Trainer Marcel Rapp

Marcel Rapp analysierte die Pleite im Anschluss kritisch bei Sky. Er betonte, dass es an wenigen Details mangele, um das Spiel umzudrehen. Mit der gezeigten Leistung hätten die Spieler nach seiner Ansicht auch gewinnen können. Entscheidend sei das Momentum in engen Partien gewesen.

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Die Chancenverwertung lag bei den Kiezkickers nicht auf einem guten Niveau. Rapp räumte ein, dass die Offensive sauberer agieren müsse. Besonders der letzte Pass bereite Probleme. Viele Aktionen endeten ohne nennenswerte Torchance, was die Effizienz weiter schmälerte.

Defensive Fehler kosteten das Spiel

Neben Offensivproblemen sorgten Abwehrpatzer für den Verlust der Punkte. Louis Oppie überließ dem Gegner beim Stand von 1:2 den Ball direkt. In Magdeburg rückte Mathias Rasmussen nach einer Ecke zu langsam heraus. Dadurch erhielt Zukowski Raum für sein entscheidendes 0:1.

Vor dem zweiten Gegentor in der 48. Minute hatte Chavez auf der Flügelposition Zeit genug, um flanken zu können. Louis Oppie störte ihn in dieser Situation wenig und sah in der 82. Minute noch die rote Karte für einen Tritt auf das Knie von Iyoha.

Spielerpositionen und Zukunftsaussichten

Trotz der drohenden Gefahr im Abstiegskampf bleibt Sam Klein zuversichtlich. Der Spieler, der Mathias Rasmussen in der zweiten Halbzeit ersetzte, glaubt nicht an eine Katastrophe. Der Verein habe einige Top-Leistungen gezeigt und viele Spiele kontrolliert.

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Die Ergebnisse blieben jedoch aus. Klein versichert, dass das Team nicht nach unten schaue, sondern auf sich selbst. Man kämpfe füreinander und erwarte, dass sich das Blatt bald wenden werde. Punkte sollen geholt werden, um wieder bergauf zu fahren.

Die Mannschaft nehme jede Herausforderung an und habe vor niemandem Angst. Trotz der bekannten Tabellenposition bleibe die Motivation hoch. Als Nächstes erwartet St. Pauli nach der Länderspielpause ein wichtiges Heimspiel am Millerntor gegen den VfL Bocham am 21. November.

Das Duell startet um 20:30 Uhr am Samstagabend. Es zählt als Top-Spiel am Spieltag. In der Tabelle trifft der Neunte auf den Achtplatzierten, was die sportliche Bedeutung unterstreicht.