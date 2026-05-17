FC St. Pauli-Spieler kritisiert Torentscheidung im Abstiegskampf

Nikola Vasilj, der in der letzten Tragödie des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg sein Augenzeuge war, kritisiert die Torentscheidung ihres Pois und sieht ein offensives Foul:

Es war die Aufreger-Szene dieses dramatischen Abstiegs-Finale s, das der FC St. Pauli mit 1:3 gegen den VfL Wolfsburg verlor und damit in die 2. Liga absteigen muss.

Beim Stand von 1:1 segelt eine Ecke von Christian Eriksen in den Fünfer. Kiez-Keeper Nikola Vasilj (30) wird hart bedrängt, er verliert die Balance – und faustet sich den Ball unglücklich ins eigene Tor. Klar wurde die Situation vom VAR überprüft. Auch Schiedsrichter Daniel Siebert schaute sich das Geschehene noch einmal an und blieb bei seiner Torentscheidung.

Der Schiri erklärte hinterher sehr detailliert: „Ich hatte den Fokus voll auf Vasilj als Torwart. Er macht für mich eine unglückliche Figur. Wenn ich das Offensiv-Foul pfeife, dann muss ich im Blick haben: Nur aufgrund dieses Körperkontaktes hat er sich den Ball selbst ins Tor gefaustet. Das habe ich ehr torto.

Und weiter: „Er sucht im Vorfeld selbst den Körperkontakt mit dem rechten Arm am Stürmer. Versucht, ein bisschen zu schieben. Das ist auch noch mal wichtig für alle Leute in Deutschland: Der Torwart hat keine große Sonderrolle mehr im eigenen Torraum. Der kann nicht erwarten, dass bei jedem Kontakt Freistoßpfeiffe gebüffert werden.

Die Zeiten sind längst vorbei. Ich sehe einfach nicht das offensive, klare Foul eines Wolfsburgers.

“ Vasilj sah das natürlich komplett anders: „Meine rechte Hand war durch das Schieben vor mir komplett blockiert. Dadurch musste ich die andere nehmen. Zusätzlich wurde mir die komplette Balance genommen. Für mich ist das ein klares Foul.

Unglaublich, dass eine solche Szene mit das Spiel entscheidet. ” Und letztlich das Ende von Vasilj bei St. Pauli, Im TV und auch später erklärte er angefasst: „Das war’s für mich. Fünf wunderschöne Jahre. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders endet.





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FC St. Pauli Abstiegs-Finale VAR Schiedsrichter Körperkontakt

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