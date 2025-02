FC St. Pauli streicht „Das Herz von St. Pauli“ aus den Heimspielen

Der FC St. Pauli hat beschlossen, das Lied „Das Herz von St. Pauli“ aus den Heimspielen zu streichen. Hintergrund ist die Rolle des Texters Josef Ollig in der Zeit des Nationalsozialismus.

Fast 20 Jahre lang war „Das Herz von St. Pauli“ ein fester Bestandteil jedes Heimspiel s des FC St. Pauli am Hamburger Millerntor. Nun ist vorerst Schluss damit. Der Fußball-Bundesligist hat entschieden, dass das Lied mit hymnenartigen Eigenschaften nicht mehr gespielt wird. Grund für die Streichung des Liedes ist die Rolle des Texters Josef Ollig in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland und im Zweiten Weltkrieg.

Nach Recherchen des Vereinsmuseums war er nach dem Krieg Kampfpilot und Kriegsberichterstatter für die NS-Propaganda gewesen. Einen Tag vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) zog der FC St. Pauli die Konsequenzen aus der Debatte, die aus dem Verein selbst hervorging und durch einen Beitrag von Museumsmitarbeitenden auf der Klub-Website am 5. Februar ausgelöst wurde. „Wir wissen und verstehen absolut, dass das Lied für viele Menschen eine sehr große emotionale Bedeutung hat“, sagte Präsident Oke Göttlich zur Absetzung des Liedes. Die Entscheidung des Vereins hat viel mit dessen eigenem Anspruch zu tun. Der FC St. Pauli positioniert sich immer wieder deutlich gegen rechtsextreme Tendenzen, Diskriminierung und Homophobie. Zudem beschäftigt er sich mit seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus. Das Lied „Das Herz von St. Pauli“ wurde von Hans Albers in dem gleichnamigen Film von 1957 gesungen. Die Mitarbeiter des FC St. Pauli-Museums hatten sich schon mit der Biografie von Albers beschäftigt und taten dies nun auch mit Ollig und dem Komponisten Michael Jary. Vor den Heimspielen wurde das Lied in der rockigen Version der Band „Phantastix & Elf“ gespielt. Nach dem Ende setzten die Fans die Gesänge auch ohne die eingespielte Musik fort. „Mir gefällt dieses Lied und ich singe auch immer mit“, hatte Trainer Alexander Blessin bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag gesagt. Der 51-Jährige hatte bei der Frage nach einer Absetzung des Liedes aber auch betont: „Mit dieser Konstellation ist es schwierig.“ Eine Hymne im Stadion habe eine besondere Funktion, schrieb der Verein auf seiner Website zu dem Verzicht. Ein solches Lied solle die Menschen zusammenbringen, es solle ein gemeinsamer und verbindender Moment sein. „Angesichts der Diskussion um das Lied kann ein solcher Moment derzeit nicht geschaffen werden, denn viele Mitglieder und Fans haben deutlich gemacht, dass sie sich mit dem Lied nicht mehr wohlfühlen.“ Mit dem Verzicht auf das Lied soll das Thema aber nicht beendet werden, betonte der Verein. Viele Fragen seien noch offen, was die Rolle von Ollig beim NS-Vernichtungskrieg in Osteuropa und in der Nachkriegszeit betrifft. Daher solle der Austausch fortgeführt werden – auch auf Basis einer wissenschaftlichen Dokumentation. „Wir wollen eine möglichst fundierte Grundlage schaffen und keine vorschnellen Entscheidungen treffen“, sagte Göttlich. „Wir wollen aber auch nicht einfach ‚Weiter so!' sagen.





