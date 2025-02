FC St. Pauli streicht Stadionhymne aufgrund NS-Vergangenheit des Texters

Der Hamburger Stadtteilklub FC St. Pauli hat die traditionell vor Heimspielen gespielte Stadionhymne „Das Herz von St. Pauli“ vorerst aus dem Spielplan genommen. Der Schritt folgt auf anhaltende Diskussionen über die NS-Vergangenheit des Texters Josef Ollig. Der Verein plant, eine wissenschaftliche Dokumentation zu dem Lied zu erstellen und will mit Fans und Experten in die Diskussion einsteigen.

Der FC St. Pauli steht vor einer schwierigen Entscheidung: Die traditionelle Stadionhymne „Das Herz von St. Pauli“ sorgt für kontroverse Diskussion en unter den Fans. Der Verein arbeitet an einer Lösung, hat die hymne aber vorerst aus dem Spielplan entfernt. Die Entscheidung trifft den Hamburger Stadtteilklub, nachdem anhaltende Diskussion en um die NS-Vergangenheit des Texters des Kultsongs entbrannt waren.

Seit etwa 20 Jahren ertönt das Lied vor den Heimspielen am Millerntor, doch nun wird es aus dem Spielbetrieb genommen. „Wenn es beim Abspielen der Hymne zu Pfiffen und gegenseitigen Beschimpfungen kommt, ist das nicht hinnehmbar und hilft niemandem“, erklärte St. Paulis Präsident Oke Göttlich. Der Verein betont, dass man den Austausch mit den Mitgliedern und Fans über den Umgang mit dem Lied fortführen will.„Das gemeinsame Singen des Liedes habe für viele Menschen eine große Bedeutung“, heißt es in der Vereinsmitteilung. „Der Austausch mit Fans aus allen Bereichen des Stadions hat aber eindeutig gezeigt, dass das Lied angesichts der laufenden Diskussionen derzeit nicht als Hymne funktionieren kann.“ Der FC St. Pauli kündigte an, eine wissenschaftliche Dokumentation zum Lied und seinem Urheber in Arbeit zu haben. Diese soll veröffentlicht werden, „um die Diskussion noch fundierter führen zu können“. Zudem plant der Verein eine Veranstaltung mit dem Fanladen St. Pauli und dem FCSP-Museum, um die Ergebnisse der Dokumentation zu präsentieren und Raum für Austausch zu bieten. Erst danach soll eine endgültige Entscheidung über den Umgang mit dem Lied getroffen werden.Auslöser für die teils hitzige Debatte der vergangenen Tage und Wochen ist eine umfassende Recherche des FC-St.-Pauli-Museums zur Entstehung des Liedes. Im Fokus dieser Recherche stehen die Biographien des Interpreten Hans Albers, des Komponisten Michael Jary und des Texters Josef Ollig. Das Museum beleuchtet deren Wirken in einem Podcast zur Geschichte des Klubs. Vor allem Olligs Rolle als Soldat der Wehrmacht und Kriegsberichterstatter für die NS-Propaganda macht weite Teile der aktiven Fanszene schwer zu schaffen. Während einige die Meinung vertreten, dass St. Pauli Werk und Autor trennen solle, weil man den Song längst positiv besetzt hat, fordern andere das abrupte Ende des musikalischen Rituals. Dass am Millerntor nicht die Version von Albers, sondern die rockige von „Phantastix & Elf“ gespielt wird, konnte den Ärger nicht ersticken





Fc St. Pauli Stadionhymne NS-Vergangenheit Josef Ollig Diskussion Fanszene

