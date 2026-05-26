FC St. Pauli U23: Irre Rettungsnummer für Nachwuchs?

Die U23 des FC St. Pauli muss in der kommenden Saison in der fünftklassigen Oberliga Hamburg antreten, nachdem sie als Drittletzter aus der Regionalliga Nord abgestiegen ist. Durch einen Domino-Effekt könnten die Lizenzentzug und Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern verhindert werden, was die U23 des FC St. Pauli in die Regionalliga Hamburg oder sogar in die 4. Liga bringen könnte.

Diese Nummer wäre ja total irre. Es geht um die U23 des FC St. Pauli. Die ist rein sportlich als Drittletzter aus der Regionalliga Nord abgestiegen, muss damit in der kommenden Saison in der fünftklassigen Oberliga Hamburg antreten.

Eine Katastrophe für die Nachwuchs-Arbeit beim Kiez-Klub. Jetzt könnte es aber doch noch anders kommen. Das Ganze könnte durch einen Domino-Effekt ausgelöst werden. Der erste Stein wären die, der bis zum 3.

Juni eine Summe von 2,7 Mio. Euro aufbringen muss, um die Liquidität nachweisen zu können. Gelingt das nicht, droht der Lizenzentzug und Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern. Der nächste Domino-Stein wäre dann der TSV Havelse, der als Viertletzter der 3.

Liga vom Zwangsabstieg der Münchner profitieren würde und nicht in die Regionalliga Nord absteigt. Das würde wiederum bedeuten, dass ein Platz in der 4. Liga frei bleibt. Laut Spielordnung des Norddeutschen Fußball-Verbandes würde diesen Platz der erste reguläre Absteiger einnehmen – und das wäre die U23 des FC St. Pauli.

Sollte dies tatsächlich passieren, wäre das wirklich eine irre Rettungsnummer für St. Paulis Nachwuchs und nach dem Abstieg der U23 des FC St. Pauli in die Oberliga Hamburg wäre die Regionalliga Hamburg die nächsthöhere Liga für die U23 des FC St. Pauli. Sollte dies aber nicht der Fall sein, wäre die U23 des FC St. Pauli gezwungen, in der Regionalliga Bayern zu spielen. Sollte dies der Fall sein, wäre dies eine Katastrophe für die Nachwuchsarbeit beim Kiez-Klub





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