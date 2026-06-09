FC St. Pauli U23: Zwischen Kaderplanung und Ligen-Ungewissheit

Der FC St. Pauli plant seine U23-Mannschaft trotz ungeklärter Ligazugehörigkeit und hofft auf einen Verbleib in der Regionalliga Nord aufgrund externer Lizenzentscheidungen.

Der FC St. Pauli befindet sich derzeit in einer höchst ungewöhnlichen und fast schon paradoxen Situation bezüglich seiner U23-Mannschaft. Während in den letzten Tagen bereits mehrere Neuverpflichtungen für den Kiez-Nachwuchs offiziell bekannt gegeben wurden, herrscht hinter den Kulissen eine bemerkenswerte Ungewissheit.

Das Kernproblem besteht darin, dass die Verantwortlichen und die Spieler zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen können, in welcher Spielklasse sie in der kommenden Saison antreten werden. Sportlich gesehen war die Bilanz der letzten Spielzeit nicht überzeugend, da das Team als Drittletzter der Regionalliga Nord abschloss. Unter normalen Umständen würde dies den automatischen Abstieg in die fünftklassige Oberliga Hamburg bedeuten, was für die sportliche Entwicklung der jungen Talente einen erheblichen Rückschritt darstellen würde.

Die Hoffnung des Vereins ruht nun auf externen Faktoren, konkret auf der Lizenzsituation anderer Vereine. Es wird spekuliert, dass der TSV Havelse, der als Viertletzter hinter St. Pauli landete, aufgrund des Lizenz-Entzugs von TSV 1860 München in der 3. Liga verbleiben könnte. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten und Havelse nicht in die Regionalliga zurückkehren müssen, würde dies den Weg für den FC St. Pauli ebnen, ebenfalls in der vierten Liga zu bleiben.

Diese bürokratische Abhängigkeit schafft eine Atmosphäre der Spannung, da der Verbleib in der Regionalliga für die professionelle Nachwuchsarbeit des Hamburger Klubs von enormer strategischer Bedeutung ist. Trotz dieser belastenden Ungewissheit lässt der Verein die Kaderplanung nicht ins Stocken geraten. Nachwuchsleiter Carsten Rothenbach, der mit seinen 45 Jahren eine zentrale Rolle in der strategischen Ausrichtung der Jugendabteilung spielt, treibt die Personalplanung mit hoher Intensität voran.

In den vergangenen Tagen konnte er bereits zwei vielversprechende Neuzugänge präsentieren: Den 20-jährigen Hugo Weber, der vom Blumenthaler SV wechselte, sowie den ebenfalls 20-jährigen Mamadou Djalo aus Norderstedt. Dass Spieler unter Vertrag genommen werden, ohne dass die Liga feststeht, unterstreicht die Ambitionen des Vereins, unabhängig vom Ausgang der Lizenzprüfungen eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen. Profi-Sportchef Andreas Bornemann sieht die Situation zudem gelassen. Der 54-Jährige äußerte sich optimistisch darüber, dass die Rettung der U23 gelingen wird.

Aus seiner Sicht gibt es derzeit keinen Grund zu bezweifeln, dass die bestehenden Regelungen zu Gunsten von St. Pauli wirken werden. Bornemann verwies darauf, dass Havelse bereits in der vergangenen Saison in der 3. Liga aktiv war und er keinen ersichtlichen Grund sieht, warum dies in der kommenden Spielzeit nicht erneut möglich sein sollte. Die Zuversicht der Vereinsführung ist somit groß, dass die bürokratischen Weichenstellungen letztlich den Verbleib in der vierten Liga ermöglichen werden.

Über die unmittelbare Ligenzugehörigkeit hinaus plant der FC St. Pauli bereits weitere strategische Schritte zur Optimierung seiner Talentförderung. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der neuen U21-Nachwuchsliga des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Andreas Bornemann bestätigte, dass der Verein eine Teilnahme an dieser neuen Wettbewerbsstruktur ernsthaft in Erwägung zieht. Die Herausforderung besteht hierbei vor allem darin, den Umfang der Teilnahme genau zu definieren, da eine solche Entscheidung direkte Auswirkungen auf die gesamte Kaderzusammenstellung der U23-Mannschaft hätte.

Es ginge darum, eine optimale Balance zwischen der Regionalliga und der neuen U21-Liga zu finden, um jedem talentierten Spieler die passende Herausforderung und ausreichend Spielpraxis auf einem hohen Niveau zu bieten. Dennoch bleibt festzuhalten, dass all diese Zukunftspläne und die detaillierte Kaderplanung erst dann ihre volle Wirkung entfalten können, wenn die grundlegende Frage der Ligenzugehörigkeit geklärt ist. Die U23 steht somit an einem Wendepunkt, an dem sportlicher Ehrgeiz und bürokratische Prozesse aufeinandertreffen.

Erst die offizielle Bestätigung über den Verbleib in der Regionalliga Nord wird die notwendige Planungssicherheit bringen, um die Saisonvorbereitung zielgerichtet und ohne die aktuellen Zweifel anzugehen





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