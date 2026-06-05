FC St. Pauli verpflichtet Marcel Rapp als Cheftrainer für die 2. Bundesliga

Der Kiez‑Klub bestätigt die Verpflichtung des ehemaligen Holstein‑Kiel‑Trainers Marcel Rapp. Der 47‑jährige Coach soll mit seiner flexiblen Spielphilosophie und Erfahrung im Profi‑Fußball die Mannschaft für die zweite Liga neu ausrichten.

Der FC St. Pauli hat am Freitagmittag offiziell den ehemaligen Holstein‑Kiel‑Trainer Marcel Rapp als neuen Cheftrainer für die kommende Saison in der 2. Bundesliga verpflichtet.

Nach der Entlassung des bisherigen Trainerstabs in der vorherigen Woche suchte der Kiez‑Klub nach einer erfahrenen Führungskraft, die sowohl taktische Flexibilität als auch die Fähigkeit zur Spielerentwicklung mitbringt. Der 47‑jährige Rapp, der zuvor in Kiel erfolgreich mehrere Formationsvarianten wie 3‑4‑2‑1, 4‑3‑3 und 5‑4‑1 eingesetzt hatte, wurde von Sportchef Andreas Bornemann als idealer Kandidat bezeichnet.

Bornemann betonte, dass Rapp mit seiner Philosophie des kontrollierten Ballbesitzes und seiner Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Gegnerprofile hervorragend zum sportlichen Konzept des Vereins passe und dass man für die zweite Liga einige strukturelle Anpassungen vornehme.



In Kiel hatte Rapp bereits 2024 den historischen Aufstieg in die 1. Bundesliga erreicht, nur um ein Jahr später wieder abzusteigen. Nachdem er im Februar desselben Jahres entlassen worden war, übernahm Tim Walter die Nachfolge.

Zuvor hatte Rapp seine Trainerlaufbahn im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim begonnen, wo er junge Talente ausbildete und ein tiefes Verständnis für die Weiterentwicklung von Spielern entwickelte. Seine erste Erfahrung im Profibereich sammelte er 2019/20, als er nach der Entlassung von Alfred Schreuder interimistisch die TSG‑Leitung übernahm und den Klub mit neun Punkten aus vier Spielen noch in die Europa‑League brachte. Diese Erfolge belegen seine Fähigkeit, ein Team schnell zu stabilisieren und gleichzeitig langfristige Spielprinzipien zu implementieren.





Rapp äußerte sich ausdrücklich begeistert von der Herausforderung, die ihm beim FC St. Pauli bevorsteht. Er hob hervor, dass der Verein in den letzten Jahren kontinuierlich vorangekommen sei, ambitionierte Ziele verfolge und er sofort mit den Vorbereitungen für die neue Saison beginnen wolle. Die Entscheidung des Vereins sei zugleich ein Signal an die Fans, dass man mit einer klaren sportlichen Vision in die kommende Spielzeit gehen möchte.

Mit dem neuen Trainer soll das Team nicht nur taktisch stärker werden, sondern auch eine Spielweise entwickeln, die den Offensivdrang des Kiezklubs mit einer soliden Defensivstruktur verbindet. Die nächsten Monate werden zeigen, wie Rapps Ideen im Trainingsalltag umgesetzt werden und ob er die Mannschaft in die obere Tabellenhälfte der 2. Bundesliga führen kann





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