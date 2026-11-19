Trainer Marcel Rapp fordert vom FC St. Pauli mehr Konsequenz im Duell mit dem VfL Bochum, um der Abstiegszone zu entgehen. Alle Spieler sind verfügbar.

Der FC St. Pauli steht am kommenden Samstag in einer existenziellen Lage, um der direkten Gefahr des Abstiegs zu entgehen. Als Neunter trifft die Hamburger Mannschaft auf den Tabellenachten, was für Coach Marcel Rapp die letzte Möglichkeit darstellt, einer tieferen Krise vorzubeugen. Seit vier Spielen ohne Sieg, darunter zwei Niederlagen in Folge, droht der Verein in den Abstiegskampf zu rutschen.

Marcel Rapp fordert mehr Punch im Finale

Marcel Rapp nimmt die aktuelle Situation bei seinem Team längst nicht mehr so entspannt wahr wie noch vor einigen Wochen. Der 47-jährige Trainer gab此前 an, die Leistungen seien gut, nur die Punkteausbeute fehle. Jetzt sind kritische Untertöne zu vernehmen. Rapp betont, dass das Team mehr verdient habe, jedoch der entscheidende Punch gefehlt habe. Dieser fehlende Finalimpuls sei sowohl in der eigenen als auch in der gegnerischen Box spürbar gewesen und soll am Samstag nachgeholt werden.

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Der Grund für die ausbleibenden Erfolge liegt laut Rapp bereits im Training. Die Mannen sollen dort nicht nur mit guter Laune agieren, sondern auch physisch und mental etwas reißen. Rapp kritisiert, dass gute Aktionen zum Tor nicht ausreichen, wenn der Ball nicht auch tatsächlich das Netz sucht. Die Anforderungen an die Spieler müssen erhöht und die Sinne geschärft werden, um die notwendigen Treffer zu erzielen.

Verfügbarkeit aller Spieler vor Bochum-Begegnung

Beim Spiel gegen den VfL Bochum kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen. Als letzter Nationalspieler kehrt Ricky-Jade Jones am Freitag zum Kader zurück. Rapp bestätigt, dass alle verfügbaren Spieler gesund sind. Ein offenes Thema bleibt jedoch die linke Abwehrseite, wo der rotgesperrte Louis Oppie ausfällt. Für die Ersatzposition nennt der Coach verschiedene Optionen, ohne einen konkreten Namen zu nennen.

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Was die Gefahr des Abstiegs angeht, zeigt sich Marcel Rapp klar und deutlich. Weder er noch die Spieler würden behaupten, zu gut für den Abstieg zu sein. Diese ernste Einschätzung der Lage unterstreicht die Notwendigkeit, die eigenen Ansprüche deutlich anzuheben und die verpassten Chancen aus der Vergangenheit zu kompensieren.

Fußball-Hymne des FC St. Pauli im Finale

Neben dem sportlichen Kampf auf dem Platz findet auch innerhalb der Fanszene ein wichtiger Prozess statt. Die Top fünf der neuen Stadionhymne sind ermittelt und stehen im Finale zur Abstimmung. Die Kandidaten reichen von "Mein St. Pauli" von Bosse, Hansemädchen & FC Braun-Weiße-Vielfalt bis hin zu "Ich liebe dich FC St. Pauli" von ZSK.

Weitere Beiträge im Finale sind "We Love FC St. Pauli" von Le Fly, "Wo die Elbe fließt" von Marlo Grosshardt und "Das hier ist Fußball" (2026) von Thees Uhlmann. Bis zum kommenden Mittwoch können die Fans über die neue Hymne abstimmen, was die kulturelle Identität des Vereins weiter festigen soll.