FC-Star Said El Mala: Bundesliga-Wunderkind hat weite Werbungfeld - und Pharma-Unterstützung

Said El Mala (19) ist aufgrund seines einmaligen Laufs in der Bundesliga nicht nur sportlich wertvoll geworden: Sponsoren wie Nike, die Sparkasse Köln und Blackroll nutzten El Mala schon als Markenfigur, Rewe plant, ihn als Hauptsponsor zu unterstützen und sogar Playmobil hat ihn zum Erlesenen Kreis seiner frühesten und erfolgreichsten Stars aufgenommen.

FC-Star Said El Mala (19) wird nicht nur sportlich immer wertvoller. Während Köln im Sommer auf einen Mega-Millionen-Transfer des Wunder-Jungen hofft, weil zahlreiche Top-Klubs El Mala auf dem Schirm haben, riißt sich hinter den Kulissen inzwischen auch die Werbe-Industrie um Kölns Top-Star.

Kein Wunder nach dem Raketen-Start! El Mala übertrifft mit seinen 12 Toren (5 Assists) in seiner ersten Bundesliga-Saison schon jetzt die Bilanz vonbei seinem Köln-Start 2003/2004 (10 Tore). Seine unbekümmerte Art und der Fan-Wahnsinn rund um ihn erinnert ebenfalls stark an Prinz Poldi und die Mischung sorgt jetzt wie einst bei Podolski (damals u.a. Prinzenrolle und Funny-Frisch) auch bei El Mala früh für ein extremes Interesse potenzieller Werbe-Partner





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