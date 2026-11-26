FC Twente tritt am Donnerstagabend im Europa-Park-Stadion gegen SC Freiburg an. Trainer John van den Brom und Spieler Wout Weghorst blicken mit gemiscHten Gefühlen auf das Duell gegen den Bundesliga-Dritten, während Tausende Fans die Reise antreten.

Spannende Auswärtspartie in Freiburg

Vorbereitung und Stimmung im Kader

Am kommenden Donnerstagabend tritt FC Twente in der Europa Conference League zu einer wichtigen Auswärtsreise an, um gegEn den SC Freiburg anzutreten. Das Spiel im Europa-Park-Stadion in Freiburg im Breisgau gilt als eine der anspruchsvollsten Aufgaben in der laufenden Saison für die Niederländer. Die Heimmannschaft aus Deutschland ist als Finalist der Europa League der vergangenen Saison bekannt und belegt aktuell den dritten Platz in der Bundesliga, was die Partie zu einem hochkarätigen Duell macht. Für FC Twente stellt dies den vierten Auftritt in der Hauptphase des europäischen Wettbewerbs dar und bietet die Chance, sich in einer sehr wichtigen Phase der Gruppenphase zu profilieren. Der Trainerstab und die Spieler sind sich der historischen und aktuellen Bedeutung dieses Aufeinandertreffens bewusst, da beide Vereine über eine starke Tradition im europäischen Fußball verfügen und sich oft als Herausforderer für die großen Top-Clubs in ihren jeweiligen Ligen etabliert haben.

Die Vorbereitung auf das entscheidende Spiel verläuft nach Plan. Der Kader von FC Twente begann den Tageszeit in Freiburg traditionell mit einer Morgenwanderung durch die Stadt,wobei die Spieler bereits auf die ersten reisenden Unterstützer stießen. Nach einer Rückkehr ins Hotel fand am späten Nachmittag die abschließende Trainingseinheit im Europa-Park-Stadion statt, bevor die Pressekonferenz mit Trainer John van den Brom und einem weiteren Spieler abhielt. van den Brom äußerte sich vor der Konferenz zuversichtlich, betonte jedoch die Schwere der Aufgabe. er verwies darauf, dass FC Twente seit Beginn der Auslosung auf dieses spezifische Duell hingefiebert hat, da Freiburg im Kalender als der anspruchsvollste Gegner identifiziert wurde. Besonders der Stürmer Wout Weghorst teilte diese Vorfreude. Weghorst, dessen Vater und Bruder ebenfalls unter den reisenden Anhängern sind, erklärte, dass er die Unterstützung der Fans sehr schätze. Er erinnerte sich an seine eigenen Erfahrungen als Spieler bei europäischen Auswärtsspielen, etwa beim Spiel bei Tottenham Hotspur, und erklärte, dass er alles geben werde, um den Fans eine schöne Erinnerung zu schenken. Auch Ellery Cairo, der aktuelle Physiotherapeut von FC Twente und ehemaliger Spieler sowohl von Twente als ebenfalls von Freiburg, betonte die emotionale Bedeutung des Spiels. Er berichtete von der großen Begeisterung unter den Fans,von denen etwa dreitausend Vierhundert den Weg nach Freiburg gefunden haben, und bedauerte, dass er nicht allen alten Freunden Karten besorgen konnte.

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Statistiken und historischer Kontext

Die Begegnung trägt ebenfalls eine gewisse statistische und historische Relevität für den niederländischen Verein. Es ist das elfte Mal, dass FC Twente in Europa auf eine deutsche Mannschaft trifft. Vor Freiburg standen bereits renommierte Gegner wie Bayer Leverkusen, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und der MSV Duisburg auf dem Programm. Besonders oft traf Twente dabei auf Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, jeweils viermal. Die letzte Begegnung in Deutschland fand im Jahr 2012 statt, als man bei Hannover 96 ein torloses Unentschieden erzielte. Zwei Jahre zuvor konnte Twente bei Werder Bremen mit 0 zu 2 in der Gruppenphase der Champions League gewinnen. Diese Historie unterstreicht, dass deutsche Vereine für Twente stets eine besondere Herausforderung darstellen, die jedoch bewältigt wurde. der heutige SC Freiburg gilt als taktisch diszipliniert und schwer zu bezwingen, was ihn zu einem würdigen Gegner für eine Mannschaft macht, die in der bisherigen Conference League-Saison noch fehlerfrei geblieben ist.

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Medien, Schiedsrichter und Faninformationen

Das Spiel wird von einem litauischen Offiziellen geleitet. manfredas Lukjančukas pfeift die Partie, assistiert von seinen Landsleuten Mangirdas Mirauskas und Aleksandras Stepanovas. Die Videoassistentenrolle übernimmt Donatas Šimenas aus Litauen, unterstützt von Fran Jović aus Kroatien als Vierter Offizieller und Videoassistent. Für die Zuschauer stellt sich die Frage,wie sie das Spiel verfolgen können. Für Ziggo-Kunden ist das Match auf Kanal 402 oder über das Paket Ziggo Sport Totaal zu empfangen. Die Vorabshow beginnt um 20:00 Uhr, das Spiel selbst um 21:00 Uhr. Wer kein Ziggo-Kunde ist, kann den Stream über die kostenlose Ziggo Sport Free 2 Anwendung verfolgen,ohne dafür angemeldet sein zu müssen. Darüber hinaus wird die Partie medial auch durch Formate wie die UEFA Europa Magazine Show begleitet, in der über Spieler und Geschichten berichtet wird. Experten wie der Journalist Johan Inan kommentierte die Bedeutung des Spiels für die Tabellenführung. Er argumentierte, dass Twente trotz der bisherigen Erfolge die Lat groß hängen müsse, um die Tabellenführung zu übernehmen. Ein Unentschieden oder gar eine Niederlage wäre nicht katastrophal, da die ersten drei Spiele gewonnen wurden, doch ein Sieg würde die Mannschaft als selbstbewussten Tabellenführer Europas präsentieren. Die Reiseabwicklung verlief pünktlich, wobei die Abreise vom Flughafen Münster/Osnabrück vormittags stattfand, um genug Zeit für die akustische und physische Akklimatisierung im deutschen Umfeld zu gewährleisten.