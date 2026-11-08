FC Viktoria 89 Frauen gewinnt 5:0 gegen Hertha BSC in Lichterfelde

FC Viktoria 89 Frauen besiegt Hertha BSC mit 5:0 im Stadtduell. Rekordkulisse in Lichterfelde, vier Punkte Vorsprung in der Tabelle.

Im Berliner Stadtduell der Zweiten Bundesliga setzte sich der FC Viktoria 89 der Frauen am Samstag im Stadion Lichterfelde klar mit 5:0 gegen Hertha BSC durch. Die Partie endete mit einer deutlichen Machtdemonstration der Charlottenburgerinnen, die damit ihren Tabellenführerschaftsanspruch untermauerten und den Abstand zu Verfolger SGS Essen auf vier Punkte ausbauen konnten.

Rekordkulisse und Fan-Unterstützung

Die Atmosphäre im Stadion Lichterfelde übertraf alle Erwartungen und sorgte für einen neuen Besucherrekorde für ein Heimspiel der Frauenmannschaft von Viktoria. Der Verein hatte vorab bereits mehr als 2000 Tickets verkauft, was etwa dem Dreifachen der sonstigen Zuschauerzahlen entsprach. Am Spieltag selbst wurden dann insgesamt 3359 Fans gezählt, die für eine intensive Stimmung sorgten. Besonders im Gästeblock der Hertha-Fans war ein Banner mit der Aufschrift "Wir geben den Ton an" zu sehen, das eine Dirigentin im blau-weißen Trikot zeigte. Trotz dieses akustischen Einsatzes war die sportliche Dominanz auf dem Feld eindeutig bei den Himmelblauen, was sich auch nach dem Abpfiff in den Jubelrufen der Viktoria-Anhänger niederschlug.

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Spielverlauf und entscheidende Tore

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen, wobei Hertha BSC überraschend stark in die Saison startete und die Tabellenersten vorzeitig herausforderte. Erst nach einer guten halben Stunde konnte Trainer Miren Ćatović Druck aufbauen und erste Defensive-Lücken bei den Gastgebern finden. Der Durchbruch gelang in der 38. Minute, als Melina Reuter nach einem Ballverlust von Herthas Torhüterin Merle Hellwig ins leere Tor schoss. Kurz darauf erhöhte Katharina Krist in der 42. Minute auf 2:0. Die zweite Hälfte begann für Viktoria perfekt, da Nina Ehegötz bereits nach 46 Sekunden das dritte Tor erzielte. Die endgültige Abrechnung erfolgte in der Schlussphase durch ein Doppelpack von Anna Höfker in der 84. und 89. Minute.

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Reaktion der Spielerinnen und Botschaft

Melina Reuter betonte nach dem Spiel, dass die deutliche victoire einen Stein vom Herzen genommen habe. "5:0 gegen den Tabellendritten ist auch eine Botschaft an die anderen Mannschaften", sagte die Torschützin und verwies darauf, dass die letzten Spiele nicht so klar ausgefallen waren. Die Spielerinnen fühlten sich durch die massive Unterstützung der Fans motiviert. Reuter lobte die Kulisse als sehr schön und wünschte sich, dass immer so viele Fans kommen mögen, um die Mannschaft weiter nach vorne zu treiben. Die positive Stimmung im Stadion spiegelte auch das Engagement gegen Rassismus wider, das in einer Aktion der Viktoria-Fans während der ersten Halbzeit sichtbar wurde.

Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation

Mit dem Sieg festigt FC Viktoria 89 die Spitze der Zweiten Bundesliga und hat nun einen Vorsprung von vier Punkten vor SGS Essen, das als nächster Verfolger gilt. Hertha BSC, das nach sieben Zählern Rückstand kämpft, verlor im direkten Duell wichtige Punkte. Der klare Sieg zeigt die Spielstärke der Charlottenburgerinnen unter Trainer Miren Ćatović auf. Die nächste Aufgabe wird bestehen darin, die Form zu halten und die Führungsposition gegen die übrigen Konkurrenten in der Liga zu verteidigen. Die hohe Besucherzahl unterstreicht gleichzeitig das wachsende Interesse an der Frauen-Bundesliga II in Berlin.