Trainer Marian Wilhelm spricht über Viktoria Kölns Erfolgsserie, das Derby gegen Fortuna Köln und die Ambitionen in der 3. Liga.

Der FC Viktoria Köln feiert eine historische Saisonphase in der 3. Liga und führt die Tabelle nach 14 Spieltagen an. Die Mannschaft ist in zehn Spielen ungeschlagen und hat dabei satte 42 Tore erzielt, was einen neuen Rekord für die Drittligageschichte darstellt. Dieses hervorragende Ergebnis führt den Verein direkt in das erste Liga- Derby seit dem Jahr 2014 gegen den Erzrivalen Fortuna Köln.

Derbystimmung und Musikalische Begleitung

Trainer Marian Wilhelm, der seit 17 Jahren eng mit dem Verein verbunden ist, steht im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, bevor am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr das Spiel beginnt. Die Übertragung der Partie übernimmt der Sender Magenta Sport, während die Vorfreude in Höhenberg, dem Stadtteil Kölns, spürbar hoch ist. Wilhelm verweist auf die große Bedeutung des Spiels für die Fans und die Spieler, betont aber gleichzeitig, dass er außerhalb des Platzes versucht, seine Ruhe zu bewahren.

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Interessanterweise bringt Wilhelm eine besondere Leidenschaft in den Kader: Als ehemaliger DJ hat er einen festen Favoriten für den Fall eines Sieges ausgewählt. Der Song "Dance with Somebody" der Band Mando Diao wird nach dem Derby laufen. Wilhelm erzählt, dass er diesen Track bereits in seiner Jugend gerne hörte und es ihn freut, wenn die Mannschaft ihn als Ansporn nutzen kann.

Taktische Herausforderungen durch Fortuna Köln

Das Tabellenklaff zwischen dem Tabellenführer Viktoria und dem Platz 17, Fortuna Köln, erscheint auf den ersten Blick enorm. Während die Jungs von Marian Wilhelm in den 14 Spielen 42 Tore schossen, brachte es die gesamte Fortuna-Mannschaft auf lediglich zwölf Treffer. Besonders Tormaschine David Otto zeichnet sich mit zwölf eigenen Treffern aus, was der Hälfte aller Gegentreffer der Gegner entspricht.

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Trotz dieser statistischen Dominanz warnt Trainer Wilhelm vor Selbstgefälligkeit. Er erklärt, dass sich keine Punkte von der Rechnung abgeben lassen und Fortuna Köln über Stärken verfügt, die es zu knacken gilt. Die Viktoria-Mannschaft muss präsent sein und ihr gesamtes Potential abrufen, um den nächsten Schritt in der Aufstiegskontroverse erfolgreich zu gestalten.

Psychologische Unterstützung und Führungsqualität

Seit 2010 ist Marian Wilhelm Teil der Struktur von Viktoria Köln, damals als 20-Jähriger und Jugendtrainer neben dem Studium. Heute ist er der Cheftrainer eines Teams, das von Abstiegskandidat zum Aufstiegsaspiranten geworden ist. Um die Nerven in stressigen Phasen zu bewahren, arbeitet er eng mit einem Sportpsychologen zusammen. Dieser Mentor hilft ihm, als emotionaler Typ die nötige Ruhe zu wahren, ohne dabei seine Leidenschaft zu verlieren.

Wilhelm gibt zu, dass er manchmal sehr emotionale Ansprachen hält, jedoch ist ihm die Führung der Gruppe und die Reflexion von Situationen wichtig. Er betrachtet diese Unterstützung als notwendigen Baustein, um als junger Trainer ohne klassische Profilaufbahn besser zu werden und die Spieler optimal zu unterstützen. Er strebt an, seine Entwicklung als Coach weiter voranzutreiben und sieht noch einen langen Weg vor sich.

Aufstiegsziele und historische Kontexte

Der Verein feiert nicht nur sportliche Erfolge, sondern bricht auch historische Rekorde. 42 Tore nach 14 Spieltagen sind so viele wie noch nie in der Drittligageschichte verzeichnet wurden. Wilhelm weist darauf hin, dass der Aufstieg zwar das langfristige Ziel ist, man sich jedoch nicht von der Euphorie treiben lassen darf. Der Fokus muss strikt auf jedem einzelnen Spiel liegen.

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Im Vergleich zu früheren Jahren, als man sich wünschte, einmal in die 3. Liga aufzusteigen, ist Viktoria Köln nun die längste durchgehend aktive Mannschaft in dieser Liga. Wilhelm betonte, dass dies eine geleistete Gemeinschaftsarbeit von Team, Trainerteam und Verein sei. Er lehnt den Vergleich mit Top-Coaches wie Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann ab, fühlt sich aber glücklich, seine Leidenschaft beruflich ausüben zu dürfen. Das Ziel bleibt es, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, ohne die eigenen Ambitionen vorzeitig zu bremsen.