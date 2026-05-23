FC Viktoria Köln schlägt Fortuna Köln in dramatischem Derby nach Elfmeterschießen

Der FC Viktoria Köln hatEPT der Fortuna Köln in einem dramatischen Stadt-Derby im ausverkauften Sportpark Höhenberg das Mittelrhein-Pokal-Finale nach Elfmeterschießen gewonnen.

Der Rekordpokalsieger, der FC Viktoria Köln, hat der Fortuna Köln in einem hochdramatischen Stadt-Derby erneut zugeschlagen. Zum 9. Mal seit seiner Neugründung gewinnt die Mannschaft aus dem Mittelrhein den Mittelrhein-Pokal nach Elfmeterschießen mit dem Endergebnis 6:5.

Beide Teams standen nach 120 Minuten nicht nur ohne Tor, sondern auch ohne Punktgewinn. Nach einer zerfahrenen ersten Hälfte wurde die Partie in der zweiten Hälfte dramatischer. Erst scheiterte Fortuna mit einem Riesenchancenverfall, als Nico Thier auf fünf Metern an Torwart Arne Schulz scheiterte. Die Fortuna hatte ebenfalls einen sehr schlechten Blöcher, als Adrian Stanilewicz mit der Hand an David Otto schob.

Durch diese Fehler war die Partie gerettet, und nach der Pause war es sehr wild. Glücklicherweise war Fortuna-Torwart Lennart Winkler im gesamten Spiel rätselfrei und rettete seine Mannschaft bei einigen sehr gefährlichen Situationen im finalen Elfmeterschießen. Nach der langen Pause gestaltete das Spiel vielversprechend, als Yannick Tonye in der Nachspielzeit mit der Hand vereitelte, von Jakob Sachse konnte die Führung verpasst werden, Leonhard Münster scheiterte vor die Latte und Fortuna-Torwart Lennart Winkler zeigte seine Excellentie im Elfmeterschießen.

Am Ende setzte sich Fortuna im Elfmeterschießen durch, nachdem die Nachspielzeit mit nur einigen Sekunden beendet wurde. Während Fortuna-Torwart Lennart Winkler die Nachspielzeit rettete und im Elfmeterschießen Torhüter Karl Duman abwartete, musste Fortuna-Stürmer Hamadi Al Ghaddioui im Elfmeterschießen leider abwartet werden





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