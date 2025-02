FCA Augsburg und RB Leipzig teilen Punkte im defensiven Duell

Der FC Augsburg und RB Leipzig spielten am Samstag ein torloses Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke defensive Leistung, was zu wenig Tormöglichkeiten führte.

Mit 28 Punkten nach 22 Spielen und sechs sieglosen Ligaspielen in Folge kann die Bilanz des FC Augsburg durchaus zufriedenstellend genannt werden. Allerdings ist die notorische Torflaute ein wiederkehrendes Problem. Das 0:0 im Heimspiel gegen den Tabellenvierten RB Leipzig demonstrierte einmal mehr die Defensivstärke des FCA. Beide Teams hatten einige Chancen , aber das Spiel verlief insgesamt eher harmlos. \Die ersten zehn Minuten waren geprägt von wenig Spannung. In der 14.

Minute hatten die Gastgeber die erste Chance. Kristijan Jakić tunnelte Xavi und spielte auf Alexis Claude-Maurice zurück. Dieser versuchte es mit zwei Haken, verfehlte aber das Tor. Nach gut einer halben Stunde wurde FCA-Torwart Finn Dahmen zum ersten Mal durch einen überraschenden Schuss von David Raum außerhalb des Strafraums geprüft. Dahmen bewies Nervenstärke und hielt den Ball. Für ihn bedeutete das: 'Die wenigen Gegentore geben ein großes Selbstvertrauen'. Claude-Maurice zeigte in der 39. Minute erneut seine Qualitäten. Der offensive Mittelfeldspieler bekam im Rückraum den zweiten Ball nach einer Ecke und zielte mit einem Aufsetzer aufs Leipziger Tor. Péter Gulácsi parierte den Schuss. Der Nachschuss von Jeffrey Gouweleeuw landete auf der Tribüne. \Die zweite Halbzeit begann mit mehr Torgefahr. RB Leipzig hatte in den ersten fünf Minuten zwei Chancen durch Lukas Klostermann und Xavi. Die Augsburger strahlten lange keine wirkliche Torgefahr aus, verteidigten aber jeden Angriff der Gäste beherzt. Viel Einsatz bei der Rückwärtsbewegung war das Erfolgsgeheimnis des FCA. In der letzten halben Stunde wurde das Spiel aufregender und beide Teams schalteten in der Offensive einen Gang hoch. In der 81. Minute verpasste Augsburgs Frank Onyeka die Führung nach einem vorbildlich gespielten Konter. Giannoulis hatte eine starke Übersicht gehabt, Onyeka stand 13 Metern zentral völlig frei, konnte aber aus vollem Lauf nicht sauber abschließen. Nach dem Spiel kündigte Trainer Jess Thorup Nachhilfe wegen dieser Situation an: 'Ich übernehme das persönlich und mache Abschlüsse mit Frank nächste Woche, weil aus so großen Chancen müssen wir natürlich ein Tor machen.' In den intensiven Schlussminuten schien es zunächst so, als wären die Augsburger näher an einem Heimdreier, doch in der Nachspielzeit traf Yussuf Poulsen nochmal die Latte.





