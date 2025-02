FCA-Coach Thorup plant Sonderschichten mit Onyeka nach verpasster Chance

Nach dem 0:0 gegen RB Leipzig sieht sich FCA-Coach Jess Thorup die verpasste Großchance von Frank Onyeka als Chance für Verbesserung. Thorup plant Sonderschichten mit Onyeka, um seine Abschlusstechnik zu verbessern.

Nach einer verpassten Großchance von Frank Onyeka beim 0:0 des FC Augsburg gegen RB Leipzig, fügte Cheftrainer Jess Thorup den Trainingsplan der kommenden Woche dem Trainingsplan der Mannschaft hinzu. Der Däne kündigte Sonderschichten mit seinem Mittelfeldspieler an. \\u201cDie große Chance zum 1:0 war da.

Ich habe zu Frank und der Mannschaft gesagt: Ich übernehme persönlich die Verantwortung, dass ich nächste Woche mit Frank Abschlüsse machen werde, damit er das besser machen kann\u201d, berichtete Thorup in der Pressekonferenz von seiner Ansprache in der Kabine. Dahmen äußerte sich \u201cverzweifelt\u201d, was den Torwart betrifft, der in dieser Szene den Siegtreffer hätte verhindern können. \Im nächsten Spiel werde Onyeka dann in einer ähnlichen Situation \u201choffentlich auch das Tor machen\u201d und der FC Augsburg das Spiel gewinnen, sagte Thorup. Onyeka bot sich am Freitagabend in der 82. Minute nach einem feinen FCA-Angriff die große Möglichkeit, ungestört aus 14 Metern in zentraler Position zu schießen. Er zielte jedoch rechts am Tor vorbei. \u201cIch bin hinten ein bisschen verzweifelt\u201d, sagte FCA-Torhüter Finn Dahmen zu der Szene, in welcher der Siegtreffer drin war. Thorup ging derweil mit dem Gefühl aus dem Spiel, dass für seine Mannschaft gegen ein Top-4-Team der Fußball-Bundesliga ein Heimsieg möglich gewesen wäre. \u201cWenn man das nach einem Spiel gegen Leipzig sagt, sind wir auf einem guten Weg\u201d, resümierte der 54-Jährige. Der FC Augsburg ist nun seit sechs Spielen ungeschlagen.





