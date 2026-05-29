Die Financial Conduct Authority hat am 29. Mai 2026 mehrere Schuldverschreibungen und Scripten von internationalen Emittenten offiziell in die kanonische Offizielle Liste aufgenommen. Die Auswahl umfasst Staatsanleihen, Hypotheken‑Backed Floating‑Rate‑Notes, Pref. Share‑Linked Autocallable Notes sowie für die Banking‑Industrie typische Floating‑Rate‑Notes. Alle gelisteten Rechte sind mit ISIN‑Codes identifiziert und werden mit regulatorischer Zertifizierung ausgegeben. Die neue Zulassung bedeutet registrierten Handelsplatz auf dem London Stock Exchange, der Aquis Stock Exchange, Cboe Europe und dem Shanghai‑London Stock Connect. Für Anleger bietet dies gestiegene Transparenz, erhöhte Liquidität und einen staatlich geprüften Handelsteil. Bei Fragen kann die Kommunikation über die FCA laufen. Das Mitteilungspaket enthält Information über Sektor-Infos zu Emittenten weltweit, beispielsweise die Inter‑American Investment Corporation, die European Bank for Reconstruction & Development, Barclays Bank, die Bank of Canada, die Islandische Staatsanleihen sowie andere. Nach der Guthaben‑Kreditaussetzung und den Emittien erhält jede Note eine eindeutige SEDOL, die Nutzungs identifiziert und Handelssicherheit schafft.

Am 29. Mai 2026 hat die Financial Conduct Authority ( FCA ) offiziell eine neue Liste von Wertpapieren zugelassen, die seit dem Zeitpunkt der Mitteilung auf dem jeweiligen Markt gehandelt werden dürfen.

Zu den zugelassenen Instrumenten zählen Anleihen, Hypotheken-Backed Floating Rate Notes und Preference Share‑Linked Autocallable Notes von einer Reihe internationaler Emittenten. Die Fonds wurden im Rahmen des Regularien­ystems der FCA als offiziell registriert markiert, sodass sie auf dem London Stock Exchange sowie anderen anerkannten Börsen wie der Aquis Stock Exchange, Cboe Europe und dem Shanghai‑London Stock Connect zur Verfügung stehen. Jede Anleihe wird mit einer eindeutigen ISIN-Nummer verifiziert, sodass Investoren und Marktteilnehmer die Details und Konditionen jeder Emission genau nachverfolgen können.

Unter den im Rundschreiben aufgeführten Emittenten befinden sich die Inter‑American Investment Corporation, die European Bank for Reconstruction & Development sowie Banken aus Großbritannien, Japan, Kanada und Island. Beispielsweise wurden 3,25 %ile Anleihen der Republik Island mit einer Laufzeit bis zum 27. Mai 2031 und 4,375 %ile Anleihen der Inter‑American Investment Corporation bis zum 28. Mai 2031 aufgenommen.

Andere Produkte umfassen Floating‑Rate‑Notes von Albion No. 8 PLC, die auf den Usherhalb 2073 verfallen, sowie verknappte Anleihen von Barclays Bank PLC, die verschiedene Laufzeiten und Namensnachweise besitzen. Zusätzlich wurden Aktienbasiertes Präferenz‑Nar­ Edge‑Entwicklungs­Notes von Santander UK PLC abgeschlossen. Für Anleger bedeutet die offizielle Aufnahme in die FCA‑Offiziell‑Liste, dass seit dem Datum der Veröffentlichung nunmehr ein Anspruch auf regulierte Handelsdurchführung und Transparenz besteht. Die Emissionen gelten als voll bezahlt, was mehr Sicherheit für Investoren bietet, die an stabilen Dyn.

/intraday von Anleihen mit festen Zins­raten oder Indexgebundenen Rücknahme­bedingungen interessiert sind. Weitere Details und Kontakte für Rückfragen - insbesondere zur Klärung der Herkunft und Absicht der Emissionen - stehen für die Öffentlichkeit ausdrücklich über die FCA ab März zur Verfügung. Daraufhin wurden die jeweiligen SEDOL‑Nummern für einfallsreicheres Tracking an die Börsen­Identifikation angepasst, sodass die Transaktionen unter den bekannten regulatorischen Rahmenbedingungen ablaufen können





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