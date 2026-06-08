FCA nimmt diverse Unternehmens- und Hypothekenanleihen sowie strukturierte Produkte in die Official List auf

Die Financial Conduct Authority (FCA) hat eine Reihe von Anleihen, eigenkapitalgebundenen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren verschiedener Emittenten in ihre Official List aufgenommen. Die Aufnahme umfasst Schuldtitel von Hammerson PLC, Bank of Montreal und Lloyds Banking Group, Mortgage Backed Securities von PMF 2026-1 PLC sowie strukturierte, an Indizes und Vorzugsaktien geknüpfte Produkte von Citigroup. Die Bekanntmachung listet Details zu Fälligkeiten, Zinssätzen, Stückelungen und den zugehörigen ISINs auf und gibt Hinweise zu weiteren Handelszulassungen an anderen anerkannten Börsen.

Die Financial Conduct Authority ( FCA ) hat die folgende Wertpapiere mit Wirkung vom Datum und Uhrzeit dieser Bekanntmachung in die Official List aufgenommen: Hammerson PLC 3,875% Notes fällig am 08.06.2031; fully paid; (durch Inhaber von Schuldtiteln und 100.000 EUR je Stück und integralen Vielfachen von 1.000 EUR darüber hinaus bis (und einschließlich) 199.000 EUR) Wertpapiere, ISIN : XS3392861913.

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C. A. Memory Coupon Barrier Autocall Notes, geknüpft an den FTSE 100 Equally Weighted 45 Point Securitised Decrement Index fällig am 09.06.2036; fully paid; (registriert in Stückelungen von je 1 GBP), ISIN: XS3164034178. Citigroup Global Markets Funding Luxembourg Securitised S.C. A. Notes, geknüpft an Vorzugsaktien von CGMFL165532 fällig am 09.06.2036; fully paid; (registriert in Stückelungen von je 1,00 GBP), ISIN: XS3163835567.

PMF 2026-1 PLC Class A Mortgage Backed Floating Rate Notes fällig am 16.02.2063; fully paid; (registriert in Stückelungen von 100.000 GBP je Stück und höheren integralen Vielfachen von 1.000 GBP), ISIN: XS3344457125. PMF 2026-1 PLC Class Z Mortgage Backed Fixed Rate Notes fällig am 16.02.2063; fully paid; (registriert in Stückelungen von 100.000 GBP je Stück und höheren integralen Vielfachen von 1.000 GBP), ISIN: XS3344457471.

PMF 2026-1 PLC Class X Fixed Rate Notes fällig am 16.02.2063; fully paid; (registriert in Stückelungen von 100.000 GBP je Stück und höheren integralen Vielfachen von 1.000 GBP), ISIN: XS3344457638. Canadian Imperial Bank of Commerce Preference Share Linked Notes fällig am 06.06.2031; fully paid; (registriert in Stückelungen von 1.000 GBP je Stück und integralen Vielfachen von 1 GBP darüber hinaus), ISIN: XS3359677393.

Lloyds Banking Group PLC 5,500% Reset Callable Notes fällig am 08.06.2033; fully paid; (durch Inhaber von Schuldtiteln und 100.000 GBP je Stück und integralen Vielfachen von 1.000 GBP je Stück darüber hinaus bis (und einschließlich) 199.000 GBP) Wertpapiere, ISIN: XS3397151815. Bank of Montreal 3,125% Covered Bonds fällig am 08.06.2033; fully paid; (registriert in Stückelungen von 100.000 EUR je Stück und integralen Vielfachen von 1.000 EUR je Stück darüber hinaus), ISIN: XS3397036396.

Bank of Montreal 2,75% Covered Bonds fällig am 08.06.2029; fully paid; (registriert in Stückelungen von 100.000 EUR je Stück und integralen Vielfachen von 1.000 EUR je Stück darüber hinaus), ISIN: XS3397036123. Bei Fragen zu den oben genannten Punkten wenden Sie sich bitte an Listings Data Management bei der FCA unter 020 7066 8352. SEDOL-Nummern, die von der London Stock Exchange als Börsenkennung vergeben werden, sind in deren Dealing Notice zu finden.

- zeigt an, dass das Wertpapier zum Handel an der London Stock Exchange, einer anerkannten Börse, zugelassen wird. † zeigt an, dass das Wertpapier auch zum Handel an der Aquis Stock Exchange, einer anerkannten Börse, zugelassen wird. ~ zeigt an, dass das Wertpapier auch zum Handel an Cboe Europe, einer anerkannten Börse, zugelassen wird. ^ zeigt an, dass das Wertpapier auch zum Handel im Shanghai-London Stock Connect, einer anerkannten Börse, zugelassen wird.

Von der FCA herausgegebene Bekanntmachungen zur Zulassung von Wertpapieren zur Official List müssen zusammen mit den von der jeweiligen anerkannten Börse herausgegebenen Bekanntmachungen zur Zulassung von Wertpapieren zum Handel an ihren Märkten gelesen werden





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FCA Official List Anleihe Covered Bonds Mortgage Backed Securities Strukturierte Produkte ISIN Emittenten Zulassung Handel London Stock Exchange

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Verkaufswelle im Chipsektor lässt die Aktie von SAP wieder in höhere Gefilde steigenAm Donnerstag gab es im KI-Bereich einen kleinen Abverkauf zu sehen. Betroffen waren davon zuvorderst die Chiphersteller. Nachdem deren Kurse zuvor im zweistelligen Prozentbereich zulegten, wurden nun

Read more »

Alle warten auf die Royal-Family: Spürhunde laufen die Kirche abPeter Phillips heiratet heute – und sein Onkel König Charles wird erwartet! Kein Wunder also, dass es strenge Sicherheitsmaßnahmen gibt. BUNTE.de ist vor Ort.

Read more »

Missunde III: Die Elektrofähre, die die Zukunft versprach, ist in Chaos getauchtDie Geschichte der "Missunde III", einer Elektro-Fähre, die als Vorzeigeprojekt geplant war, ist in eine Chronik aus Verzögerungen, Umbauten und Pannen verkommen. Die neue Fähre, die rund 2,5 Millionen Euro kosten sollte und 2022 in Betrieb gehen sollte, hat sich zu einem Vorzeigeprojekt mit Problemen und Verzögerungen entwickelt. Die "Missunde III" hat bereits bei Windstärke 3 Probleme beim sicheren Anlegen, während die "Missunde II", ihr Vorgänger, noch bei Windstärke 9 fahren konnte. Die Geschichte der "Missunde III" ist mehr als eine norddeutsche Provinzposse und wirft Fragen über die Verantwortlichkeiten und die Zukunft des Fährverkehrs auf der Schlei auf.

Read more »

Interview mit einem ehemaligen Jobcenter-Angestellten: "Die Wahrheit über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche"Ein ehemaliger Jobcenter-Angestellter hat in einem Interview mit dem ZDF offen über die Arbeitslosigkeit und die Wohnungsbetrugsmasche gesprochen. Er kritisiert, dass 30 bis 40 Prozent derjenigen, die Bürgergeld kriegen, falsche Angaben machen und dass Paare sich zum Schein trennen, um Sozialbetrug zu begehen. Er sieht sich als Whistleblower und kritisiert, dass über manche Probleme nicht offen gesprochen werden soll.

Read more »