Der FC Bayern München reist zum Champions-League-Spiel nach Lille. Bei Personalengpässen durch Ausfälle wie Harry Kane und Michael Olise ist der Sieg gegen den Außenseiter Pflicht.

Der FC Bayern München trifft am heutigen Abend um 21 Uhr im Rahmen des fünften Spieltags der Champions-League-Ligaphase auf den Lille OSC. Das Duell findet in der Decathlon Arena Stade Pierre-Mauroy statt, wo die Münchner als klarer Favorit in die Partie gehen. Für den Rekordmeister ist der volle Punkterfolg unerlässlich, um die direkte Qualifikation für die Playoffs zu sichern und sich so vor den Abstiegsplätzen zu schützen.

Personalausfälle bei München und Lille

Beide Seiten müssen ohne wichtige Leistungsträger antreten, was die Taktik der Trainer beeinflusst. Beim FC Bayern München stehen mehrere Kadersorgen im Raum. Der langfristige Ausfall von Harry Kane wiegt schwer, hinzu kommt die Verletzung von Michael Olise. Der 24-jährige Franzose erlitt gegen den 1. FC Köln eine Fußprellung und fällt für das Spiel in Nordfrankreich aus. Weitere Abwesende sind Jamal Gnabry und Noussair Mazraoui, wobei Saibari ebenfalls nicht zur Verfügung steht. Hinter Luis Díaz (29) steht noch ein Fragezeichen; er könnte als Joker eingesetzt werden, reicht aber vermutlich nicht für die vollen 90 Minuten.

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Auch Lille OSC muss mit personellen Engpässen kämpfen. Trainer Davide Ancelotti muss auf Spieler wie Tanguy Nianzou, Romain Perraud, Dilane Bakwa und Soriba Diaoune verzichten. Stattdessen setzt Ancelotti auf vier Neuzugänge in der Starting XI. Calvin Verdonk und Maxima Goffi übernehmen die defensiven Außenbahnen. In der Offensive greift der Trainer auf Ethan Mbappé und Ayase Ueda zurück. Diese Aufstellung soll die Offensive gegen die deutschen Meister beleben, die zuletzt in der Offensive oft stagnierte.

Strategie gegen den Tabellenletzten

Die Lage bei Lille ist sportlich dramatisch. Als Vorletzter der Champions-League-Tabelle hat der Verein nach der ersten Hälfte der Ligaphase gerade einmal ein Pünktchen auf dem Konto. Die Siege gegen Betis Sevilla, Arsenal und Galatasaray sowie das torlose Remis gegen Bodø/Glimt waren nicht genug, um die Hoffnung auf die K.o.-Phase aufrechtzuerhalten. Lille benötigt daher einen Sieg, um noch unter die Top 24 zu kommen und die direkte Weitergabe zu verhindern. Ein Unentschieden reicht nicht aus, was den Druck auf die Nordfranzosen erhöht.

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Der FC Bayern hingegen befindet sich in einer soliden Position, obwohl die letzte Leistung gegen Köln enttäuschte. Trotz des Ausrutschers beim 1:1 gegen den 1. FC Köln sind die Münchner in allen Wettbewerben ungeschlagen. Der 2:0-Auswärtssieg bei Atlético Madrid diente als neuer Goldstandard. Dennoch ist Trainer Vincent Kompany angewiesen, dass die taktische Disziplin vorliegt, um nicht erneut Punkte zu verspielen. Ein Remis wie gegen Viking Stavanger (3:3) darf nicht wieder passieren, wenn die Top 8 erreicht werden sollen.

Historie und künftige Konsequenzen

Historisch gesehen hat der FC Bayern gegen Lille eine sehr gute Bilanz. In der Champions-League-Saison 2012/13 bezwangen die Münchner die Doggen auf dem Weg zum Titel in beiden Aufeinandertreffen. Das Auswärtsspiel endete mit einem 1:0-Sieg für Bayern, daheim gab es gar ein klares 6:1. Diese historische Überlegenheit gibt den Spielern um Konrad Laimer (29) Sicherheit. Laimer ist überzeugt, dass das Team die Ergebnisse einfahren wird, bis hoffentlich wieder alle Fitnesseinschränkungen behoben sind.

Im französischen Ligabetrieb lief Lille in der Ligue 1 besser als in der Champions League. Beim Duell mit Paris Saint-Germain zeigten sie Stärke, mussten jedoch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit hinnehmen. Als Tabellendritter liegen sie nun fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter PSG. Für den FC Bayern bleibt die Aufgabe klar: Der Sieg ist nicht nur zur Qualifikation, sondern auch zur moralischen Stabilisierung nach der schwachen Leistung gegen Köln zwingend notwendig.