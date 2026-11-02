FCB Transfer-Options: Benzema, Sancho und andere Freigänger im Fokus

Angesichts schwerer Ausfälle in der Offensive prüft der FC Bayern München vereinslose Profis wie Karim Benzema, Jadon Sancho und Raphael Guerreiro als potenzielle Verstärkungen.

Der FC Bayern München steht aktuell vor einer offensiven Krise, die das Team vor erhebliche sportliche Herausforderungen stellt. Zahlreiche Akteure in der vorderen Reihe verletzten sich in den letzten Wochen und werden laut Vereinsangaben monatelang ausfallen. Insbesondere die Namen Hamza Gurari und Kingsley Coman fallen durch ihre langen Verletzungspausen auf, wobei mit einem Comeback vor Jahreswechsel nicht zu rechnen ist. Diese Situation zwingt die Sportverwaltung, kurzfristig nach Lösungen zu suchen, um die offensive Stärke des Teams zu erhalten.

Ausfall-Situation zwingt zur Marktüberprüfung

Die Sportverantwortlichen betonen, dass sie auf dem Transfermarkt vorerst keine überstürzten Entscheidungen treffen wollen. Dennoch bleibt die Frage, ob ein currently vereinsloser Spieler in der aktuellen Lage helfen könnte. Das Transferfenster ist zwar gerade geschlossen, jedoch gibt es im deutschen Fußball die Möglichkeit, so genannte Freigänger zu verpflichten. Das Hauptproblem bei dieser Strategie ist, dass die Akteure nicht im regulären Spielrhythmus sind. Dennoch gibt es durchaus einige prominente Namen, die derzeit bei keinem Klub unter Vertrag stehen und theoretisch zur Verfügung stünden.

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Jadon Sancho als potenzielle Offensiv-Option

Ein ehemaliger Star von Borussia Dortmund wird derzeit monatelang mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Zwar kam es zuletzt zu keinem Deal, nachdem ein möglicher Wechsel zum FC Getafe platzte. Der Flügelstürmer Jadon Sancho hat bei seiner Kurz-Rückkehr nach Dortmund gezeigt, dass er nicht alles verlernt hat und auch beim FC Chelsea zumindest solide performte. Allerdings stellt sich die Frage, wie fit er aktuell wirklich ist. Fußballerisch ist Sancho eigentlich hochveranlagt und könnte vom offensiven Bayern-Spielstil profitieren. Von den vereinslosen Spielern ist er auch mit die spannendste Lösung, da ein Deal den Münchnern auf dem Papier mehr Chancen als Risiken bieten würde.

Karim Benzema als Joker-Lösung in Betracht gezogen

Auch ein ehemaliger Ballon-d'Or-Gewinner befindet sich unter den möglichen Kandidaten: Karim Benzema. Der Vertrag des Franzosen bei Al-Hilal wurde Ende August nach nur sechs Monaten aufgelöst. Stand jetzt weiß niemand so genau, wie und ob die Karriere des 38-Jährigen weitergeht. Man muss davon ausgehen, dass Benzema lange nicht mehr die Fitness aus seiner Prime hat und im ganz hohen Fußballeralter wohl auch keine 90 Minuten mehr spielen kann. Die Frage ist jedoch, ob das wirklich so relevant ist, da der FC Bayern aktuell keinen Back-Up für Harry Kane hat, der Engländer aber nicht jede Minute absolvieren sollte.

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Raphael Guerreiro als taktische Alternative

Der FC Bayern hat sich im Sommer von Raphael Guerreiro getrennt. Der Portugiese begab sich daraufhin auf Vereinssuche, jedoch sind sämtliche mögliche Deals bislang geplatzt. Eine kuriose Situation, zumal der Portugiese beim Rekordmeister solide gespielt hat und mit seinen 32 Jahren auch noch ein paar Spielzeiten im Tank hätte. Beim FC Bayern könnte man sich durchaus die Frage stellen, ob man Guerreiro nicht als zusätzliche Option zurückholen möchte. Gerade die linke Seite ist schließlich ordentlich gebeutelt. Im Gegensatz zu allen anderen vereinslosen Spielern müsste man Guerreiro nicht groß integrieren, weil er alle Abläufe noch bestens kennt.

Weitere Kandidaten wie Sterling und Icardi

Neben den genannten Namen kommen auch Raheem Sterling und Mauro Icardi in Betracht. Sterling war bereits im Januar 2026 vereinslos und hat sich Feyenoord Rotterdam angeschlossen. Das halbe Jahr in der Niederlande verlief jedoch erfolglos. Icardi steht bis zum letzten Sommer für Galatasaray Istanbul auf dem Platz und kann auf 31 Tore in der Süper Lig zurückblicken. Der 33-Jährige ist ein absoluter Knipser und dürfte diese Fähigkeiten ohne längere Anlaufzeit auch in der Bundesliga an den Tag legen. All diese Namen zeigen, dass der Markt für erfahrene Stars trotz des geschlossenen Fensters noch aktiv ist.