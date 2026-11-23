Nach Harry Kanes Ausfall bis März sucht der FC Bayern Verstärkung. Wir analysieren realistische Kandidaten wie Benzema, Icardi oder Lukaku für die Offensive.

Der FC Bayern München sieht sich derzeit mit einer ernsthaften personellen Krise in der Offensive konfrontiert. Die Verletzung von Harry Kane, einem Syndesmoseriss, wird den englischen Star voraussichtlich bis zum März außer Gefecht setzen. Als einziger ausgebildeter und erprobter Mittelstürmer im aktuellen Kader fehlen dem Verein wichtige Optionen in der Spitze.

Kritische Situation ohne Harry Kane

Kane wird wohl bis März ausfallen. Der FC Bayern hat im Sturm einen Engpass zu beklagen und könnte gezwungen sein, auf die Verletzung von Harry Kane zu reagieren. In diese schwierige Situation gerät der Rekordmeister, da im aktuellen Aufgebot kein weiterer spezifischer Ersatz für die Rolle des klassischen Neuners verfügbar ist. Diese Tatsache rückt Verstärkungsmaßnahmen in den Fokus der Vereinsführung.

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Obwohl der FC Bayern einige schlechte Erfahrungen im Winter-Transferfenster gemacht hat, wäre es angesichts von Kanes Ausfalldauer durchaus plausibel, auf der Mittelstürmer-Position nachzulegen. Die lange Sperre zwingt das Management dazu, kurzfristige und langfristige Lösungen parallel zu betrachten, um die Titelambitionen nicht zu gefährden.

Benzema als erfahrene Option

Der Vertrag von Karim Benzema bei Al-Hilal wurde Ende August nach nur sechs Monaten aufgelöst. Stand jetzt weiß niemand so genau, wie und ob die Karriere des 38-Jährigen weitergeht. Selbst wenn der Franzose nicht mehr die nötige Fitness hat, ist er noch immer fußballerisch brillant und weiß, wo das Tor steht. Als Joker könnte er durchaus ein interessanter Akteur für den FCB sein.

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Harry Kane zeigte sich jüngst enorm begeistert vom Ex-Real-Star und gab an, ein großer Bewunderer zu sein. Dies unterstreicht die positive Verbindung zwischen dem verleteten Bayern-Spieler und der potenziellen Verstärkung. Ein Karriereende ist beim Franzosen ausgeschlossen, wobei er noch bis 2030 Botschafter der Saudi Pro League ist, was Verhandlungen mit anderen Klubs erschweren könnte. Trotz dieses Hindernisses bleibt Benzema ein Name, der im Umfeld des FC Bayern diskutiert wird.

Icardi mit Zielstrebigkeit und Risiken

Der Argentinier Mauro Icardi stand bis zum letzten Sommer für Galatasaray Istanbul auf dem Platz. Dort war er auch sehr erfolgreich, jedoch wurde er in der letzten Saison von Verletzungen gestoppt und fand mit Victor Osimhen einen Konkurrenten vor, mit dem er sich nicht mehr auf Dauer messen konnte. Trotzdem gelangen ihm in der Süper Lig 31 Tore.

Icardi hat zudem noch große Ziele. Aus diesem Grund lehnte er auch alle bisherigen Angebote ab. Jüngst liebäugelte er öffentlich mit einer Rückkehr. Der 33-Jährige ist ein absoluter Knipser und dürfte diese Fähigkeiten ohne längere Anlaufzeit auch in der Bundesliga an den Tag legen. Sportlich wäre er demnach gerade als Übergangslösung ein ganz spannender Spieler. Icardi gilt jedoch auch als schwieriger Charakter, bei dem man sich überlegen muss, ob man ihn wirklich in den Verein holen möchte.

Alternative Stürmer im Fokus

Anthony Martial befindet sich mit seinen 30 Jahren eigentlich noch im besten Alter, jedoch verläuft seine Karriere schon lange schwierig. Zuletzt war der Franzose in Griechenland und Mexiko aktiv, jedoch war der Erfolg dort eher überschaubar. Martial ist eigentlich ein ziemlich kompletter Angreifer, der sowohl technisch als auch athletisch auf einem guten Niveau ist. Nur hilft das eben wenig, wenn er seine Fähigkeiten zu selten auf den Rasen bekommt. Für den ehemaligen ManUnited-Star spricht seine internationale Erfahrung und Flexibilität.

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Eric Maxim Choupo-Moting spielt aktuell für die New York Red Bulls, doch sein Vertrag läuft am 31. Dezember 2026 aus. Choupo-Moting hat bereits angedeutet, seine Karriere noch nicht beenden zu wollen und würde natürlich reichlich Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Zudem kennt er die Strukturen des Vereins. Man muss jedoch bedenken, dass Choupo-Moting inzwischen 37 Jahre alt ist und zuletzt in der MLS auch nicht mehr überragend gespielt hat. Er stellt somit eine Option mit Bekanntheitsgrad, aber fragiler aktueller Form dar.

Romelu Lukaku besitzt viel Erfahrung und bringt eine gewaltige Präsenz im Strafraum mit. Der Belgier kickt erst seit dem Sommer für Fenerbahce Istanbul, hat aber nur noch bis zum Saisonende Vertrag. Mit einem Treffer und drei Assists in 17 Pflichtspielen läuft es für den 33-Jährigen derzeit nicht nach Plan. Bei der WM hat der Sturm-Tank hingegen bewiesen, dass er noch immer weiß, wo die Bude steht.

Lukaku ist sicherlich nicht mehr in seiner Bestform, könnte jedoch aufgrund seiner überschaubaren Rolle in Istanbul leicht zu haben sein. Seine internationale Erfahrung dürfte ihn helfen, beim FC Bayern schnell Fuß zu fassen - zumal er noch mit Trainer und Landsmann Vincent Kompany verbunden ist. Auch Jean-Philippe Mateta fällt ins Blickfeld. Er ist ein großer und bulliger Stürmer, der auch im französischen Nationalteam häufiger eine überraschend große Rolle gespielt hat. Dies liegt daran, dass er nicht nur Tore erzielt, sondern auch Bälle festmachen kann. Mateta würde grundsätzlich gut ins Bayern-System passen und ist mit seinen 29 Jahren auch noch im besten Alter. Angesichts der Tatsache, dass sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, könnten die Münchner ein Schnäppchen landen. Es gilt jedoch zu bedenken, dass er in der laufenden Saison erst einen Pflichtspieltreffer erzielt hat.