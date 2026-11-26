FC Bayern München unterliegt Lille mit 1:2. Individuelle Fehler, schwache Defensivleistung und Offensivschwäche führen zur unerwarteten Niederlage.

Der FC Bayern München erleidet bei Lille OSC eine deutliche 1:2-Niederlage. In einer schwachen zweiten Halbzeit geben die Franzosen den Ton an und nutzen individuelle Fehler der Münchner konsequent aus. Die offensive Wucht, die für die Partie erwartet wurde, bleibt aus.

Defensive Schwächen begünstigen Comeback

Lille gewinnt durch die Nachlässigkeit der Gäste zurück. Der FCB hat wenig Offensive auf dem Rasen. Die erste Gefahr für das Tor des FCB entsteht in der 23. Minute, als Lille erstmals gefährlich vor dem eigenen Tor auftaucht. Ein gutes Paraden des Torhüters hält den Stand aufrecht. Gegen die Gegentore ist er jedoch machtlos. Das Spiel zeigt hier und da etwas Behäbigkeit. Gegen den Ball verlieren die Bayern zu viele Zweikämpfe.

Also read Kompany setzt auf Riem bei FCB gegen Lille - Offensiv-Probleme bleiben

Als Lille in der zweiten Hälfte etwas stärker wird, haben die Abwehrspieler des FCB größere Probleme. Die Defensive wirkt uneinheitlich und lässt sich leicht überspielen. Diese Schwächen nutzen die Franzosen strategisch aus, um das Spielgeschehen in ihre Richtung zu drehen.

Individuelle Fehler belasten die Bilanz

Die Abwehrreihe des FCB weist unsaubere Passspiele auf. Zwei kleine Unsicherheiten im Passspiel zu Beginn prägen den ersten Abschnitt. Ein schönes Dribbling und wenig später das 1:0 per Kopf nach Ecke zeigen jedoch auch positive Momente. Der Kopfball zurück zu Urbig gerät in der zweiten Halbzeit zu kurz, was ein Gegentor verursacht. Das Tor hat Glück, dass es vom VAR einkassiert wird.

Advertisement

Advertisement

Auch das Passspiel bleibt insgesamt unsauber. Als dann tatsächlich das 1:1 fällt, lässt sich ein Abwehrspieler aus seiner Position ziehen. Es handelt sich um einen ungewohnt schwachen Auftritt, wenn man sein Tor mal ausklammert. Die Defensive lässt sich zu leicht überrumpeln und verliert an Struktur.

Offensive Mittel fehl am Platz

Startet ohne große Auffälligkeiten in die Partie, lässt seinen Gegenspieler in der 23. Minute aber entwischen. So ist er mitverantwortlich für die erste gute Chance der Franzosen. Er stabilisiert sich danach etwas. Beim Ausgleich hat er mit seiner tiefen Positionierung Aktien. Kommt mit Anlaufschwächen in die Partie, was bei seinem Rhythmus aber kaum überrascht.

Er steigert sich und fällt zumindest kaum ab. So unauffällig er auch gegen den Ball ist, defensiv holt er ein paar gute Zweikämpfe. Es ist keine schlechte Leistung des Japaners. Ein anderer Akteur hat zwar gute Aktionen im Spiel nach vorn, kann dem Geschehen aber zu selten seinen Stempel aufdrücken. Gegen den Ball ist er diesmal eher ein Unsicherheitsfaktor und verliert einige Zweikämpfe.

Taktische Unpassungen und fehlende Gefahr

Sehr guter Start ins Spiel. Er übernimmt viel Verantwortung und verteilt die Bälle gut. Er ist sogar etwas auffälliger als Kimmich. Allerdings ist auch er defensiv nicht fehlerfrei und lässt sich manchmal zu leicht überlaufen. Ein Angreifer kommt gegen den Ball regelmäßig zu spät. Beim Ausgleich von Lille ist er eher Begleitschutz als alles andere.

Advertisement

Advertisement

Ein weiterer Spieler hat in diesem Spiel eine deutlich offensivere Rolle als sonst und taucht entsprechend häufig auf der Zehn auf. Dem Spiel tut das nicht immer gut. In ungewohnter Rolle kann er nicht so dominant auftreten, wie man es von ihm gewohnt ist. Bis auf einen guten Abschluss in der ersten Halbzeit fällt er nicht wirklich auf. In der zweiten Halbzeit verliert er deutlich den Faden und macht Fehler, die ihm sonst nicht passieren. Beim Eigentor zum 1:2 schaltet der Mittelfeldspieler zu schnell ab.

Passend zu seiner Leistung probiert viel, aber dass er kein Flügelstürmer ist, kann man ihm kaum vorwerfen. In kleinteiligen Kombinationen mit seinen Mitspielern macht er einen guten Eindruck. Was fehlt, ist offensive Gefahr. Kaum Dribblings, kaum Tiefenläufe, kaum eigene Abschlüsse oder gute Tiefenbälle - für einen Offensivspieler zu wenig.

Laufarbeit allein reicht nicht

Ein Spieler fühlt sich auf 20 Sprints, so unermüdlich, wie er dem Ball hinterherrennt. In Ballbesitz fehlt ihm aber der Zugriff. In der zweiten Halbzeit übertreibt der Österreicher es und holt sich eine unnötige Gelbe Karte ab. Bis auf immense Laufarbeit kommt von ihm nichts. Was auf fremder Position auch wenig verwundert. Tim Binder wechselt ab der 77. Minute für Ito. Die Niederlage zeigt, dass der FCB bei solchen Partien wacher sein muss.