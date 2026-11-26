Die US-Telekommunikationsbehörde FCC gibt grünes Licht für bis zu eine Million Satelliten von SpaceX. Elon Musk plant fliegende KI-Rechenzentren, doch Experten warnen vor Weltraumschrott.

Die US-Telekommunikationsbehörde FCC hat dem ambitionierten Vorhaben von SpaceX offiziell die Zustimmung erteilt, bis zu einer Million Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Elon Musk strebt damit an, diese Satellitenschwärme nicht nur zur Internetversorgung, sondern primär als fliegende Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zu nutzen. Diese Entscheidung markiert einen massiven Einschnitt in die globale Raumfahrtpolitik und eröffnet neue, aber auch riskante Dimensionen für die digitale Infrastruktur jenseits der Erdatmosphäre.

Offizielle Genehmigung und Reaktionen auf die Entscheidung

Der Leiter der FCC, Brendan Carr, begrüßt die erteilte Genehmigung explizit als Schritt in die richtige Richtung für die technologische Führung der USA. In einer öffentlichen Erklärung erklärte Carr, dass Amerika damit die Welt in das Zeitalter der Superintelligenz führt und die technologische Vorreiterrolle festigt. Seine Position unterstreicht die strategische Bedeutung, die der Bundesregierung und der Aufsichtsbehörde für die weitere Entwicklung der Weltraumwirtschaft beigemessen wird.

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Elon Musk reagierte daraufhin sofort auf seiner Plattform X, um seine Dankbarkeit und Erwartungshaltung zum Ausdruck zu bringen. Er dankte der Behörde für die Entscheidung und betonte, dass das Projekt sowohl für Amerika als auch für die Welt von großem Nutzen sein werde. Musk sieht in diesem Schritt nicht nur ein geschäftliches, sondern ein zivilisatorisches Vorhaben, das die Grenzen der derzeitigen Rechenkapazitäten sprengen soll.

Technische Umsetzung und Zeitplan für das KI-Programm

Das Kernkonzept hinter diesem enormen Ausbau besteht darin, die Rechenlast von riesigen irdischen Rechenzentren in den Weltraum zu verlagern. Anstatt Energie und Ressourcen auf der Erde zu verbrauchen, sollen die Satelliten im Orbit KI-Berechnungen durchführen. Als primäre Energiequelle dienen dabei auf den Satelliten installierte Solaranlagen, die im Vakuum des Weltraums effizient Sonnenlicht einfangen können, um den hohen Strombedarf zu decken.

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Der Ausbauplan sieht eine schrittweise Steigerung der Satellitenanzahl vor. Aktuell sollen erst einmal 100.000 Satelliten in Betrieb genommen werden, um das Programm zu starten. Bis zum Jahr 2035 ist eine Erhöhung auf 100.000 Einheiten geplant, wobei die gesamte Million erst bis zum Jahr 2040 folgen könnte. Dieser Zeitplan unterstreicht die langfristige Natur des Projekts und die damit verbundenen logistischen Herausforderungen.

Kritik an der Machbarkeit und technische Hürden

Trotz der grünen Ampel der FCC stoßen die Pläne auf erhebliche Skepsis aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Kritiker wie der Raumfahrtexperte Becker bezeichnen das Vorhaben als unrealistische Fantasie, die so nicht stattfinden wird. Ein zentrales technisches Problem dabei ist die Kühlung der Computer. Obwohl es im Weltraum extrem kalt ist, lässt sich überschüssige Wärme von den Prozessoren im Vakuum nur äußerst schwer abführen, was die Effizienz der KI-Systeme gefährden könnte.

Ein weiteres schwerwiegendes Bedenken betrifft die Kollisionsgefahr in der Erdumlaufbahn. Becker warnt eindringlich vor der Möglichkeit einer Kettenreaktion, die durch den Zusammenstoß mit bereits existierendem Weltraumschrott ausgelöst werden könnte. Wenn zwei Satelliten aufeinandertreffen, entstehen tausende Trümmer, die mit enormer Geschwindigkeit um die Erde rasen und weitere Satelliten zerstören. Im schlimmsten Szenario führt dies zum sogenannten Kessler-Syndrom, das die Umlaufbahnen für Generationen unbenutzbar machen könnte.

Aktuelle Lage des Weltraumschrotts und zukünftige Risiken

Die Bedenken sind vor dem Hintergrund der aktuellen Datenlage des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) nicht unbegründet. Laut Angaben der ESA kreisen aktuell rund 15.800 funktionierende Satelliten um die Erde. Hinzu kommen fast 4000 ausgediente Satelliten sowie Tausende Raketenreste und Trümmer, sodass insgesamt mehr als 47.000 Objekte im All überwacht werden.

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Noch problematischer ist die Anzahl der kleineren Trümmerteile. Die Weltraumorganisation schätzt, dass rund 1,5 Millionen Schrottteile zwischen einem und zehn Zentimetern Größe die Umlaufbahn bevölkern. Diese sind oft nicht einmal vollständig erfassbar, stellen aber aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit eine immense Gefahr dar. Die ESA warnt in ihrem aktuellen Weltraumbericht explizit, dass die Umlaufbahnen der Erde eine begrenzte Ressource sind, die durch unkoordinierten Ausbau schnell erschöpft sein könnten.

Gesellschaftliche Auswirkungen und Lösungsansätze

Zusätzlich zur Gefahr von Kollisionen in der Umlaufbahn besteht das Risiko bei der Entsorgung der Satelliten. Zwar verglühen die meisten Teile beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, jedoch können größere Trümmer den Erdboden erreichen und dabei Schäden verursachen. Dies erhöht die Dringlichkeit, Sicherheitsstandards nicht nur für den Start, sondern auch für das Ende der Lebensdauer der Satelliten streng zu regulieren.

Um dem wachsenden Müllproblem im All entgegenzuwirken, arbeiten bereits verschiedene Akteure an technischen und politischen Lösungen. So engagiert sich beispielsweise die Bremer Raumfahrtfirma Isar Aerospace aktiv in der Suche nach nachhaltigen Ansätzen. Diese Initiativen zeigen, dass die Notwendigkeit eines bewussten Managements der Erdumlaufbahn international erkannt wurde, um die Infrastruktur für zukünftige Generationen zu erhalten.