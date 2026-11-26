Die US-Telekombehörde FCC hat historisch erstmals SpaceX die Genehmigung für den Betrieb von einer Million Satelliten als orbitale Rechenmodule erteilt, um Datenzentren im Weltraum zu etablieren.

»Indem sie Rechenkapazitäten über die Erdoberfläche hinaus verlagern, werden SpaceX und die zahlreichen Wettbewerber, die an ihren eigenen Datenzentren im Orbit arbeiten, den Anforderungen der Zeit gerecht«, sagte FCC -Chef Brendan Carr.

Die Befürworter von Rechenzentren im All argumentieren mit der reichlich verfügbaren Sonnenenergie für deren Betrieb und den Kühlmöglichkeiten. Today, in a historic first, the FCC approved SpaceX’s request for 1 million satellites to create data centers in space An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

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Die Genehmigung ebnet nun den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von SpaceX gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie brauchen sehr große Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien, dazu Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Die FCC-Genehmigung gilt bis 2040.