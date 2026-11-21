Carl Zeiss Jena unterliegt Greifswalder FC mit 1:3. Trainer Marco Grote steht unter Druck, da die Mannschaft auf Platz acht abgleitet und deutlich vom Tabellenführer entfernt ist.

Der 1. FC Carl Zeiss Jena hat am späten Samstagnachmittag das vierte Spiel in Folge ohne Sieg bestritten und unterlag dem Greifswalder FC mit einem klaren Ergebnis von 1:3. Durch diese Niederlage rutscht die Thüringer Mannschaft auf den achten Platz der Tabelle und weist nun bereits einen Rückstand von 13 Punkten zum Tabellenführer auf. Die Defensive um Keeper Til Härting konnte den Ansturm der Ostseestädter nicht aufhalten, was die Krise im Kader weiter vertieft.

Torverluste dominieren das Spielbild

Der Greifswalder FC dominierte von der ersten Minute an und schoss bereits nach sechs Minuten das führende Tor. Marcus Niemitz spielte den Ball in den Strafraum, wo Grace Bokake präzise einschoss. Zur Halbzeit verdoppelte Felix Heim durch einen Sololauf und einen Treffer an Keeper Til Härting vorbei den Vorsprung auf 2:0. Kurz vor der Pause erhöhte Robert Leipertz aus der Nähe auf 3:0. Jena hatte keinen Zugriff auf das Spiel.

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Der 1. FC Carl Zeiss Jena präsentierte sich spielerisch völlig von der Rolle. Trotz mehrerer Chancen blieben die Treffer aus. Die Defensive zeigte massive Schwächen, während das offensive Spiel nicht strukturiert genug war, um das Spiel zu wenden. Die Abwehr um Keeper Til Härting stand vor großen Herausforderungen.

Marco Grote und die Suche nach Struktur

Trainer Marco Grote muss sich mit der Frage auseinandersetzen, warum sein Team keine Einheit bildet. In der vergangenen Saison war Jena Vizemeister und verfehlte den Titel nur aufgrund der Tordifferenz. In dieser Saison fehlt jedoch jede klare Handschrift des Trainers. Individualismus statt Teamplay prägt die Auftritte.

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Der Rückstand auf den Tabellenführer beträgt bereits 13 Punkte. Mit sechs Saisonniederlagen hat Jena genauso oft verloren wie in der gesamten letzten Spielzeit. Dieser Kontrast ist dramatisch und zeigt die Tiefe der aktuellen Krise bei Carl Zeiss Jena.

Später Anschlusstreffer bringt keine Wende

Erst in der 85. Minute spitzelte Manassé Eshele den Anschlusstreffer zum 1:3. Dies reichte jedoch nicht für eine Wende. Die Punkte bleiben bei Greifswald. Die Niederlage bedeutet einen weiteren Schritt in die Tabellenmitte für den FCC.