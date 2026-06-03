FCK setzt konsequent auf Jugend: Hengen erklärt die Strategie

Der 1. FC Kaiserslautern senkt das Durchschnittsalter und setzt vermehrt auf junge Talente. Sportvorstand Thomas Hengen erläutert die Hintergründe und finanziellen Vorteile.

Der 1. FC Kaiserslautern schlägt einen radikalen Weg ein: Der Verein will das Durchschnittsalter seiner Mannschaft weiter senken und setzt dabei konsequent auf junge, entwicklungsfähige Spieler.

Sportvorstand Thomas Hengen (51) gab im SWR-Podcast Nur der FCK einen detaillierten Einblick in die Zukunftsstrategie der Pfälzer. Bereits in der vergangenen Saison gehörte der FCK mit einem Durchschnittsalter von 25,5 Jahren bei 35 eingesetzten Spielern zu den jüngsten Kadern der 2. Bundesliga. Doch Hengen ist noch nicht zufrieden: Der Altersdurchschnitt soll weiter sinken, möglichst unter die Marke von 25 Jahren.

Wir waren beim Start im ersten Jahr über 27 Jahren, jetzt sind wir fast unter 25 Jahren, bilanzierte Hengen stolz. Ein zentraler Meilenstein sei die Integration von Eigengewächsen: Am Anfang hatten wir gar keine Jungprofis auf dem Platz, jetzt haben wir fast neun. Dieser Wandel ist das Ergebnis einer bewussten Personalpolitik, die den Verein langfristig konkurrenzfähig machen soll. Die Früchte dieser Arbeit zeigen sich bereits auf dem Platz: Der jüngste eingesetzte Spieler der abgelaufenen Saison war das Eigengewächs Dion Hofmeister.

Mit gerade einmal 16 Jahren kam der deutsche U17-Nationalspieler auf drei Einsätze und sammelte 23 Minuten Spielzeit. Doch Hofmeister ist nur das prominenteste Beispiel einer ganzen Reihe von Talenten, die den Weg zu den Profis gefunden haben. Enis Kamga (18), David Schramm (19), Owen Gibs (19), Erik Müller (19) und Ben Jungfleisch (17) durften ebenfalls bereits erste Minuten im Trikot des FCK sammeln. Sie alle stehen sinnbildlich für die neue Philosophie am Betzenberg: Die Zukunft gehört den Jungen.

Diese Entwicklung ist nicht nur sportlich, sondern auch finanziell von großer Bedeutung. Denn die Deutsche Fußball Liga (DFL) belohnt Vereine, die auf junge, in Deutschland ausgebildete Spieler setzen. Pro eingesetzter Minute eines U23-Profis fließen Gelder zurück. Weil wir U23-Profis eingesetzt haben, fließen dann auch mehr Gelder zurück, dann kriegst du ein paar Hunderttausend und das macht sich dann schon bemerkbar, erklärte Hengen.

Die finanzielle Komponente ist ein wichtiger Treiber der Nachwuchsförderung, denn der FCK kämpft seit Jahren mit begrenzten Budgets. Die Einnahmen aus dem DFL-Topf helfen dabei, Investitionen in die Infrastruktur und die Nachwuchsarbeit zu stemmen.

Allerdings hat diese Strategie auch Schattenseiten: So kommt eine Rückkehr von Altstars wie Ex-Verteidiger Dominique Heintz (32) nicht mehr in Frage. Der Klub setzt bewusst auf jüngere Spieler, die noch Entwicklungspotenzial besitzen. Wer am Betzenberg spielen will, muss künftig eines sein: jung, talentiert und bereit, sich weiterzuentwickeln. Hengen betonte, dass der Weg mit dem Trainerteam und der sportlichen Leitung abgestimmt sei.

Die Mischung aus erfahrenen Führungsspielern und hungrigen Talenten soll den Verein mittelfristig wieder in die Erfolgsspur bringen. Der Trend sinkt das Durchschnittsalter, während die Spielerfahrung auf dem Platz durch die verbliebenen Routiniers gewährleistet wird. Der FCK geht damit bewusst das Risiko ein, auf junge Spieler zu setzen, die noch nicht die nötige Konstanz mitbringen. Doch die Verantwortlichen sind überzeugt, dass sich dieser mutige Schritt auszahlen wird.

Die Fans am Betze können sich jedenfalls auf eine neue Generation von Spielern freuen, die den Verein in den kommenden Jahren prägen wird. Die Zeichen stehen klar auf Verjüngung: Der 1. FC Kaiserslautern ist auf dem Weg, die Jungen Wilden der 2. Bundesliga zu werden.

Mit einer Mischung aus Eigengewächsen und gezielten Transfers will der Club nicht nur sportlich mithalten, sondern auch finanziell nachhaltig wirtschaften. Die eingeschlagene Richtung ist unumkehrbar, wie Hengen deutlich macht. Die kommenden Spielzeiten werden zeigen, ob der FCK mit dieser Strategie den Aufstieg ins Oberhaus schaffen kann. Fest steht bereits jetzt: Der Verein hat einen klaren Plan und setzt ihn konsequent um





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