Beim Zweitliga-Duell zwischen FCK und Dynamo Dresden gab es Ärger wegen einer Pökelei im Innenraum, doch das Spiel verlief friedlich. Polizei bilanziert positiv.

Das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden endete mit einem Unentschieden von 2:2 und zog über 47.000 Zuschauer an. Beide Mannschaften sorgten auf dem Platz für ein spannendes Fußballfest, während das Geschehen außerhalb des Spielfeldes vorwiegend friedlich verlief. Dennoch wurde der positive Abend durch einen unschönen Zwischenfall im Stadion getrübt, der sofort zu heftigen Reaktionen führte.

Widerwärtige Pökelei direkt zu Spielbeginn

Der Stein des Anstoßes lag in den ersten Sekunden des Matches. Als der Dresdner Profi Jonas Sterner einen Eckball ausführte, wurde er zum Ziel einer feindseligen Geste. Direkt hinter ihm bewegte sich ein Fan des 1. FC Kaiserslautern im Innenraum. Dieser deutete eine Spuck-Attacke an, obwohl er sich nicht auf dem Spielfeld befand.

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Die Kameraaufnahmen von Sky zeigten diese Aktion klar. Für Jonas Sterner war die Provokation jedoch nicht sichtbar, da er seine Aufmerksamkeit auf den Ball richtete. Der Vorfall wurde erst später bekannt, als der Verein von dem incident erfuhr.

Dynamo Dresden reagiert empört

Als der Verein Dynamo Dresden Kenntnis von dem Vorfall erlangte, reagierte man mit bestürztem Unwillen. Der Pressesprecher des Klubs, Christoph Antal, äußerte sich in deutlichen Worten zu dem Verhalten der Zuschauergruppe. Er bezeichnete die Geste als ein widerwärtiges Verhalten, das nicht akzeptabel sei.

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Christoph Antal verwies dabei besonders auf das Privileg, den Innenraum des Stadions betreten zu dürfen. Nur eine kleine Anzahl von Personen erhält Zugang zu diesem Bereich, was mit besonderen Pflichten einhergeht. Antal betonte, dass die Fanszene, zu der die meisten Personen in diesem Sektor gehören, als Ultras identifiziert wird.

Die Reaktion des Vereins fiel stark aus, da solche Vorfälle im direkten Umfeld der Profis besonders sensibel wahrgenommen werden. Es ging hier nicht um allgemeine Zuschauerausschreitungen, sondern um eine gezielte Aktion innerhalb des kontrollierten Bereichs.

Ruhe im Block und Respekt von der Tribüne

Trotz des Skandals verlief das Brisanz-Duell im gesamten Ablauf äußerst friedlich. Als in der ersten Halbzeit im Gästeblock ein medizinischer Notfall auftrat, zeigten sich die Fans des 1. FC Kaiserslautern besonders einfühlsam. Beide Fanlager beendeten ihren Support für mehrere Minuten, um den Sanitätskräften freien Lauf zu lassen.

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht lobte diese Haltung ausdrücklich. Er erklärte, dass man beiden Fanlagern Respekt zollen müsse, weil sie die Sensibilität für solche Situationen bewiesen hätten. Diese Geste stand im deutlichen Kontrast zu den Aktionen einiger weniger Personen im Innenraum.

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Die Polizei nahm diese Entwicklung zur Kenntnis und stellte fest, dass die überwiegende Mehrheit der Besucher sich ordnungsgemäß verhielt. Das positive Klima in den Rängen sorgte dafür, dass der negative Vorfall nicht das gesamte Ereignis überschattete.

Positive Bilanz der Polizei

Außerhalb des Stadions blieb die Lage bis auf wenige Ausnahmen ruhig. Das Polizeipräsidium Westpfalz zog daher eine durchweg positive Bilanz für die Abwicklung des Spiels. Die Einsatzkräfte meldeten keine größeren Probleme, die den Ablauf gefährdet hätten.

Es gab lediglich einen geringfügigen Zwischenfall, bei dem ein Fanschal geraubt wurde. Zudem wurde ein weiterer Diebstahl angezeigt und eine Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet. Diese Vorkommnisse stellten jedoch keine relevanten Sicherheitsrisiken dar.

Insgesamt blieb das Ereignis ein friedliches Fußballfest für die zahlreichen Zuschauer. Die Kombination aus sportlichem Engagement und rücksichtsvollem Verhalten der meisten Anhänger sorgte für eine überwiegend gute Stimmung in der Region.