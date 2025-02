FCM besiegt Köln und beendet Heimfluch

Der 1. FC Magdeburg hat gegen den Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln mit 3:0 gewonnen und seinen ersten Heimsieg seit einem Jahr gefeiert.

Der 1. FC Magdeburg hat seinen Heimfluch mit einem verdienten 3:0-Sieg gegen den Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln beenden können. Der FCM feierte seinen ersten Heimsieg seit einem Jahr und rückte bis auf drei Punkte an den Gegner heran. Der SC Paderborn darf nach einem 2:0-Sieg gegen Preußen Münster ebenfalls auf den Aufstieg hoffen.Magdeburg hatte zuvor aus zehn Heimspielen nur sieben Punkte geholt - eine Bilanz, die eher Abstiegskandidaten zuzuordnen wäre.

Geschäftsführer Otmar Schork forderte vor dem Duell gegen Köln eine Verbesserung der Heimdefensivleistung. Die Magdeburger spielten zunächst defensiv und warteten auf ihre Chance. Köln dominierte die Anfangsphase mit viel Pressing und vergab eine Doppelchance durch Mathias Olesen (12.). Magdeburg kam ins Spiel und hatte einige gute Chancen, darunter ein vermeintliches 1:0 durch Alexander Ahl Holmström, das aber aus Abseitsposition hervorging. Marcus Mathisen köpfte zudem freistehend am Tor vorbei (21.). Die ersten 45 Minuten endeten ohne Tor. Zu Beginn der zweiten Halbzeit rauchten Bengalische Feuer in der Heimkurve, noch vor einer dadurch notwendigen Unterbrechung hätte Baris Atik mit einem Fernschuss um ein Haar das Magdeburger Führungstor erzielt (47.). Der FCM drängte mit Leidenschaft auf den Sieg, während Köln schien einen Punkt zu sichern. Aufgrund von Konzentrationsschwächen gelang der FCM in der Schlussphase den Siegtreffer. Daniel Heber (73.), Mo El Hankouri (79.) und Samuel Loric (90.+2) trafen für Magdeburg. Am Ende feierte der FCM einen verdienten Sieg gegen die Kölner, die in der zweiten Halbzeit deutlich schwächer waren. Der SC Paderborn deklassierte Preußen Münster mit 2:0 (0:0) und rückt zumindest vorläufig auf einen Punkt an einen direkten Aufstiegsplatz heran. Marvin Mehlem (81.) und Ilyas Ansah (84.) erzielten die Tore für den SCP





Fussball 2. Bundesliga FCM Magdeburg 1. FC Köln Heimsieg Aufstieg

