FCM erleidet Rückschlag auf dem Transfermarkt: Leihe mit Stuttgarter Linksaußen geplatzt

Während der 1. FC Magdeburg mit Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen positive Schlagzeilen schreibt, kommt jetzt eine herbe Absage. Ein geplantes Leihgeschäft mit einem Stuttgarter Flügelspieler ist nach einem Beraterwechsel des Spielers geplatzt. Der FCM bleibt dennoch weiterhin auf der Suche nach Verstärkung, insbesondere für die Außenpositionen. Gleichzeitig hofft der Verein weiter auf eine Rückkehr von Laurin Ulrich.

Der 1. FC Magdeburg ( FCM ) konnte in den letzten Wochen mit vielversprechenden Entwicklungen auf dem Transfermarkt aufwarten. Vier neue Spieler wurden verpflichtet, drei wichtige Vertragsverlängerungen wurden abgeschlossen.

Diese positiven Meldungen haben bei den Fans großes Vertrauen in die sportliche Leitung geweckt und die Vorfreude auf den offiziellen Trainingsauftakt am 29. Juni merklich ansteigen lassen. Doch jetzt erreichte Sportchef Peer Jaekel (43) eine herbe Enttäuschung in Form einer Absage. Nach exklusiven Informationen von BILD ist ein geplantes Leihgeschäft mit einem Stuttgarter Profi endgültig geplatzt.

Der FCM hat demnach das Rennen um den begehrten Linksaußen des VfB Stuttgart verloren. Entscheidend für dieses Scheitern war eine kurzfristige Entscheidung des Spielers, der innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal seinen Berater gewechselt hat. Im Rahmen dieser personellen Veränderung bei der Betreuung hat der Spieler selbst den Zweitligisten aus Sachsen-Anhalt aus seinem weiteren Karriereplan gestrichen. Magdeburg bleibt trotz dieser Rückschlag weiterhin aktiv auf dem Transfermarkt und sucht nach geeigneten Verstärkungen, insbesondere für die Flügelpositionen, aber auch für andere Mannschaftsteile.

Noch nicht endgültig vom Tisch ist dagegen eine mögliche erneute Leihe eines anderen talentierten Akteurs aus Stuttgart. Die Zukunft des 21-jährigen Laurin Ulrich, der in der vergangenen Saison während seiner einjährigen Leihe in Magdeburg überzeugte, ist weiter ungewiss. Die Blau-Weißen vom FCM bleiben hier im Rennen und hoffen auf eine positive Entscheidung, da Ulrichs Leistungen nachhaltig einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben





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