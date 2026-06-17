FCM setzt auf Nadjombe: Rückkehr nach erfolgreicher Leihe und neuer Vertrag?

Pierre Nadjombe kehrt zum 1. FC Magdeburg zurück. Der 23-Jährige soll nach starker Leihe bei Aachen im Kader bleiben. Sportchef Jaekel bestätigt Planungen. Neuer Vertrag möglich.

Der 1. FC Magdeburg plant fest mit Pierre Nadjombe für die kommende Saison. Der 23-jährige Außenbahnspieler kehrt nach einer erfolgreichen Leihe zum Drittligisten Alemannia Aachen zurück und soll nun im Kader des Zweitligisten den nächsten Schritt machen.

Sportchef Peer Jaekel betonte gegenüber der Bild-Zeitung, dass Nadjombe unverändert fester Bestandteil der Planungen sei und man ihn nach seiner starken Entwicklung in Aachen nun beim FCM weiter fördern wolle. Interesse anderer Vereine spiele daher keine Rolle, so Jaekel. Nadjombe, dessen Vertrag in Magdeburg noch bis Sommer 2027 läuft, war zuletzt bei mehreren Klubs auf dem Zettel gestanden. Unter anderem soll auch Schalke 04 Interesse gehabt haben.

Der Bundesliga-Aufsteiger wollte den togoischen Nationalspieler demnach verpflichten und möglicherweise an einen anderen Zweitligisten verleihen. Doch nach Informationen der Bild-Zeitung hat Nadjombe diesen Avancen mittlerweile eine Absage erteilt und sich für einen Verbleib bei den Elbestädtern entschieden. Trotz des frühen Vertragsendes wird Nadjombe wohl nicht zu den ursprünglichen Konditionen weitermachen. Ein neuer, verbesserter Vertrag beim FCM scheint wahrscheinlich.

In Aachen hatte sich der schnelle Flügelspieler enorm gesteigert: In 27 Drittligaspielen erzielte er zwei Tore und bereitete sechs weitere vor. Er avancierte zum Leistungsträger und zog das Interesse höherklassiger Vereine auf sich. Aachens Sportchef Rachid Azzouzi hatte sich vehement um eine Verlängerung der Leihe bemüht, doch Nadjombe sieht seine Zukunft nun offenbar in Magdeburg. Mit einem neuen Vertrag könnte der FCM den talentierten Spieler langfristig binden und ihm die Perspektive bieten, die er für seine weitere Entwicklung benötigt





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