Mateusz Zukowski, ein polnischer Stürmer für den FC Magdeburg, könnte sein letztes Bundesliga-Debüt sein, da sein Vertrag zum Saisonende läuft. Seine außergewöhnliche Quote von 17 Toren in 20 Spielen hat ihn zu einem der heißesten Zweitliga-Aktien gemacht. Polen bestreitet am 31. Mai und 3. Juni zwei Länderspiele gegen die Ukraine und Nigeria, während Zukowski gegen Kaiserslautern brennt.

muss noch ein Pünktchen her, damit die Blau-Weißen absolut sicher gehen können, dass es nicht der letzte Auftritt in der 2. Liga ist. Aber nicht ausgeschlossen ist, dass die FCM-Fans zum letzten Mal ihren Torjäger Mateusz Zukowski (24) erleben dürfen.

Dass der polnische Stürmer schon jetzt zu den heißesten Zweitliga-Aktien gehört, ist kein Geheimnis. 17 Tore in 20 Spielen sind eine außergewöhnliche Quote. Seinen Marktwert hat er innerhalb weniger Monate auf drei Millionen Euro (lautDemnach soll Cheftrainer Jan Urban (64) Zukowski auf dem Zettel haben, um ihn für das kommende Trainingslager einzuladen. Polen, das sich nicht für die bevorstehende WM qualifizieren konnte, bestreitet am 31. Mai und 3.

Juni zwei Länderspiele gegen die Ukraine und Nigeria. Zukowskis Höhenflug ist auch in seiner Heimat wahrgenommen worden. Nach seiner langwierigen Fußverletzung kam er Ende November 2025 zu seinem ersten FCM-Einsatz. Er stach als Vollstrecker heraus und ist ein Grund dafür, dass sich Magdeburg aus dem Zweitliga-Keller kämpfen konnte.

Gegen Kaiserslautern brennt Zukowski auf weitere Tore. Zuletzt blieb er zwar zwei Spiele ohne Treffer, hat aber die Torjägerkrone de





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