FCM Training in der Zwickmühle: Wetter woes und Vergabeverfahren blockieren Ausbau

Der FCM kämpft mit suboptimaler Trainingsvorbereitung für das wichtige Zweitligaspiel. Kaltes Wetter und ein hinterschüssiges Vergabeverfahren für den Ausbau der Trainingsplätze belasten den Verein. Trainer Titz kritisiert die Situation und der FCM zeigt Bereitschaft, die Ausbaupläne selbst zu übernehmen, doch die Stadt zögert weiterhin.

Faktisch ist die Vorbereitung auf das bedeutende Zweitliga spiel des FCM alles andere als ideal. Erneut spielen die Wetterbedingungen eine Rolle und beeinträchtigen das Training des Teams. Bereits zu Beginn der Woche hatte der Verein aufgrund der kalten Temperaturen nachts die Möglichkeit erwogen, die Trainingsplätze zu vereisen, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Ein Zustand, der den Trainer Titz weiterhin beschäftig.

Er äußert sich dazu besorgt: ,Dass wir unser Training auf den Nachmittag legen, hat schon mit der Tatsache zu tun, dass wir Verletzungsrisiken haben. Es ist wirklich sehr schade, dass es da keine Bereitschaft gibt, diese Dinge schnellstmöglich zu verändern.'In der bevorstehenden Stadtratssitzung steht der Ausbau der Trainingsplätze auf der Agenda. Das Hauptproblem bleibt die andauernde Hängepartie um das Vergabeverfahren, die bereits seit 2023 anhält. Der Großteil der Abgeordneten zeigt jedoch die Bereitschaft, alle rechtlichen Möglichkeiten zu erkunden, um die komplexe Situation zu lösen. Dazu gehört auch, die laufende Ausschreibung auszusetzen. Denn der FCM hat inzwischen Interesse angemeldet, die Ausbaupläne in eigener Regie zu übernehmen. Ähnlich wie es in anderen Kommunen üblich ist. Auch hier zögert die Stadt jedoch und lässt den Verein in ungewisser Zukunft





