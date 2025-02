FCN besiegt SSV Ulm in letzter Minute

Der 1. FC Nürnberg siegt im Heimspiel gegen den SSV Ulm mit 2:0. Die entscheidenden Tore fielen in den letzten Minuten des Spiels durch Caspar Jander und Janis Antiste.

Auch beim 2:0 gegen den SSV Ulm fielen die entscheidenden Treffer erst in den letzten Minuten. Satte 17 Tore hat der Club bereits in der Schlussviertelstunde erzielt. Und nahezu alle Tore bescherten der Mannschaft von Miroslav Klose (46) am Ende auch drei Punkte. Dieses Mal dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Mittelfeldmann Caspar Jander (21) mit einem Traumtor in den Winkel den FCN auf die Sieg erstraße brachte. In der Nachspielzeit (90.

+3) entschied dann der eingewechselte Winter-Neuzugang Janis Antiste (22) mit seinem Premieren-Treffer die Partie endgültig. Es war der späte Lohn für das Geduldsspiel, das die aufopferungsvoll kämpfenden Ulmer dem Club abverlangten. Denn lange Zeit agierten die Spatzen absolut auf Augenhöhe. Zwar hatte der FCN optisch deutlich mehr vom Spiel. Doch am und um den Strafraum fiel den Hausherren sehr wenig ein. Der Abschied von Mahir Emreli (27) beim 1. FC Nürnberg ist nur noch eine Frage der Zeit. Beleg dafür: In der ersten Halbzeit gab der Club keinen einzigen gefährlichen Torschuss ab. Nürnberg biss sich nach zuvor drei Heimsiegem am Stück am Ulmer Abwehrriegel die Zähne aus. Bis sich die Gäste mit einer dummen Aktion kurz nach der Pause selbst um ihr gutes Spiel brachten. Denn Krattenmacher, der schon eine Gelbe Karte gesehen hatte, flog wegen einer Schwalbe (!) mit der Ampelkarte vom Platz. Ulms Stürmer war ohne generische Einwirkung im Club-Strafraum zu Boden gegangen und wollte bei einem Zweikampf mit Club-Verteidiger Yilmaz einen Elfer schinden. Somit war der Club in der letzten halben Stunde in Überzahl und kam plötzlich auch zu Torchancen. Doch Justvan (60.), Castrop (65.) und Yilmaz (66.) scheiterten allesamt am SSV-Keeper Ortag. Die Klose-Elf drückte nun auf die Führung, doch erst Janders sagenhafter Kracher knackte das Gäste-Bollwerk. Es war das dritte Saisontor des Mittelfeldmannes, der danach aus privaten Gründen nicht nur ergriffen jubelte, sondern auch bei seiner Auswechslung den Tränen nahe war. Freuen durfte sich der Club bei Schlusspfiff dann aber über den vierten Heimsieg und den fünften Erfolg aus den letzten sechs Spielen. Klose: „Wir haben gerade zu Hause immer die Überzeugung, dass wir immer noch den entscheidenden Punch setzen können.“ So war es nun auch wieder gegen Ulm





