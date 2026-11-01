FCN besiegt St. Pauli: Klose-Elf holt Tabellenplatz zwei

Der 1. FC Nürnberg gewinnt 3:1 bei St. Pauli und steigt auf Platz zwei zurück. Jan Reichert sichert den Sieg mit Paraden.

Der 1. FC Nürnberg hat seinen langjährigen Angstgegner St. Pauli mit drei zu eins besiegt. Durch diesen Sieg eroberte die Klose-Elf Tabellenplatz zwei in der 2. Bundesliga zurück. Es war der erste Sieg des FCN in Hamburg seit elf Jahren. Der letzte Erfolg in der Hansestadt datierte aus dem Jahr 2015, als man mit vier zu null gewann.

Reichert rettet das Spiel mit Glanzparaden

Verdient hat sich der Club diesen wichtigen Sieg vor allem dank seines Torhüters Jan Reichert. Der vierundzwanzigjährige Keeper zeigte eine außergewöhnliche Effizienz und hielt seine Mannschaft im Spiel. Trainer Miroslav Klose nutzte zudem seine Auswechselmöglichkeiten sehr effektiv, um das Ergebnis zu drehen. Dabei spielte die Mannschaft von Klose über weite Strecken offensiv sehr schwach. Die Statistik bestätigte die Hoffnungslosigkeit der Offensive. Der erwartete Torwert (xG) lag bei nur 0,89. Das bedeutet, dass der Club bei seinen Chancenverwertung nicht einmal einen Treffer verdient gehabt hätte. Im Vergleich dazu kam St. Pauli auf einen xG-Wert von 3,88. Theoretisch hätte Hamburg fast vier Tore erzielen müssen.

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Eigentor und verdiente Ausgeglichenheit

Dass es am Ende nicht mehr als der Ausgleich zum 1:1 durch Abdoulie Ceesay wurde, lag am glänzend aufgelegten Keeper. Gleich mehrfach vereitelte Reichert mit Glanzparaden einen sicheren Gegentreffer. Zudem scheiterten die Hamburger an ihrer katastrophalen Chancenverwertung. So ging der FCN durch ein Eigentor von Eric Smith in der achten Minute in die Pause. Die Frankfurter führten damit schmechelhaft mit einem Tor. In der zweiten Halbzeit endlich mit dem zu diesem Zeitpunkt mehr als verdienten Ausgleich belohnte sich St. Pauli. Das Spiel schien sich zugunsten der Kiez-Kicker zu kippen. Doch dann kamen die entscheidenden Wechsel von Nürnberg.

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Joker Haugen und Starthelfer Barjuan

Zunächst profitierte Stürmer Sigurd Haugen von einem katastrophalen Fehlpass von Opiie. Der Neunundzwanzigjährige umkurvte den St. Pauli-Torhüter Voll. Er schoss den Ball aus einem fast unmöglichen Winkel zur erneuten Führung der Nürnberger ein. Dies geschah in der siebenundneunzigsten Minute. Mit erst siebzehn Jahren erzielte der FCN-Jungstar Marc Kornwachs Barjuan seinen ersten Profitreffer. Er sorgte für die 3:1-Führung in Hamburg. Wenig später durfte das junge Talent noch einmal zeigen, was in ihm steckt. Mit einem Hammerschuss aus achtzehn Metern flog der Ball in den rechten Torwinkel. Dies war sein erstes Zweitligator überhaupt und sorgte für die endgültige Entscheidung.

Unbeeindruckt von Personalwechseln

Der überglückliche Torschütze äußerte, dass es sich wie ein Traum anfühlt. Er merkte direkt, dass der Schuss gut kam. Der 1. FC Nürnberg zeigte sich unbeeindruckt vom feststehenden Wechsel von Boss Joti Chatzialexiou zu Eintracht Frankfurt. Dies geschah nur einen Tag zuvor. Nach vier sieglosen Partien gewann der FCN endlich wieder. Die Franken mischen weiter kräftig im Aufstiegsrennen der 2. Liga mit.