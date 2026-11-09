FCN Clubhaus in Nürnberg: Eigentümer sucht Mieter für Josephsplatz-Immobilie

Der 1. FC Nürnberg verlässt sein Clubhaus am Josephsplatz. Der Eigentümer inseriert auf Immobilienportalen, während der Verein nach einem neuen Standort für Mitte nächsten Jahres sucht.

Das bekannte FCN Clubhaus in der Nürnberger Altstadt, das seit August 2019 seine Türen öffnet, bereitet sich auf ein überraschendes Ende seiner Geschichte vor. Das auffällige Gebäude am Josephsplatz diente nicht nur als Fan-Shop, sondern auch als Veranstaltungsort und zentraler Treffpunkt für die Anhänger und Mitglieder des Zweitligisten. Nun bestätigt der 1. FC Nürnberg den Auszug, der die Stadt im Herzen der historischen Altstadt verlässt.

Immobilieninserat zeigt Umzugspläne

Der Eigentümer des Gebäudes hat bereits aktiv auf Immobilien-Portalen nach einem neuen Mieter für das Geschäftsgebäude gesucht. Die inserierten Details offenbaren ein Objekt von 343 Quadratmetern Verkaufsfläche, das sich über drei Etagen erstreckt. Die Kaltmiete wird als auf Anfrage angegeben, was auf einen offenen Verhandlungsprozess hindeutet. Diese Maßnahme unterstreicht die Dringlichkeit des Umzugs und die Tatsache, dass das bisherige Nutzungsverhältnis bald beendet sein wird.

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Strategische Neuausrichtung des FCN

Der 1. FC Nürnberg sucht aktuell eine völlig neue Location, in die der Verein Mitte des kommenden Jahres umziehen kann. Diese zeitliche Vorgabe zeigt den festen Willen der Vereinsführung, die Präsenz im Stadtzentrum aufrechtzuerhalten. Noch etwas zentraler in der Altstadt gelegen und womöglich ein bisschen kleiner als das bisherige Clubhaus soll die neue Immobilie sein. Offenbar war der FCN mit dem aktuellen Standort nicht komplett zufrieden, was zu dieser strategischen Entscheidung geführt hat.

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Eigentum statt Miete als möglicher Weg

Ein wesentlicher Unterschied in der zukünftigen Strategie könnte die rechtliche Stellung der Immobilie betreffen. Anders als bislang ist auch denkbar, dass die Franken dann Eigentümer und nicht nur Mieter des Gebäudes sind. Diese Möglichkeit einer langfristigen Bindung durch Kauf stellt einen signifikanten Wandel in der bisherigen Geschäftsbeziehung dar. Der Verein bleibt damit weiterhin in der Innenstadt präsent, verändert jedoch die Art und Weise der Nutzung der Räumlichkeiten grundlegend.

Auswirkungen auf Fans und Mitglieder

Für die Fans und Mitglieder des 1. FC Nürnberg bedeutet dies eine Phase des Übergangs. Das aktuelle Haus am Josephsplatz war seit fast fünf Jahren ein fester Anlaufpunkt für Gemeinschaft und Events. Der Umzug Mitte des kommenden Jahres wird einen leeren Raum im alten Gebäude hinterlassen, während parallel die Suche nach dem neuen Zuhause läuft. Die Details zur neuen Location bleiben vorerst unbestätigt, doch die Richtung ist klar: Zentraler und potenziell kleiner.