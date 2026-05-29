FCN-Eigengewächs Nathaniel Brown fährt zur WM - Nürnberg könnte kräftig mitverdienen

FCN-Eigengewächs Nathaniel Brown, der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt, ist einer von drei WM-Fahrern mit fränkischer Vergangenheit. Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Browns Fähigkeiten und Potential. Durch WM-Einsätze könnten erneute Bonuszahlungen nach Franken fließen, was Browns Marktwert weiter steigen lassen könnte. Auch bei lukrativen Weiterverkäufen von Can Uzun oder Caspar Jander wird der Club mitverdienen.

FCN -Eigengewächs Nathaniel Brown fährt zur WM. Der Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt ist neben den in Nürnberg geborenen Jamie Leweling und David Raum einer von drei WM-Fahrern mit fränkischer Vergangenheit.

Bundestrainer Julian Nagelsmann schwärmte im jüngsten Vorstellungsvideo von dem gebürtigen Amberger.

"Manchmal glaube ich, du weißt selbst nicht, wie gut du bist, was in dir steckt, welche Athletik, welche Kreativität, wie genial du in der Positionsfindung bist. Du kannst eine ganz tolle WM spielen.

" Und Nürnberg kann danach wohl kräftig mitverdienen... Der FCN hatte das Eigengewächs im Dezember 2023 für gut 3,5 Millionen Euro an Frankfurt verkauft und für die anschließende Rückrunde noch einmal ausgeliehen. Schon bei Browns Debüt im DFB-Trikot gegen Luxemburg floss Geld nach Nürnberg - ein vertraglich vereinbarter Nachschlag im niedrigen sechsstelligen Bereich. Durch WM-Einsätze dürften erneute Bonuszahlungen nach Franken fließen.

Noch wichtiger: Browns Marktwert könnte so weiter steigen - aktuell liegt er laut "transfermarkt.de" bei 40 Millionen Euro. Ein Wechsel im Sommer zu einem internationalen Top-Klub gilt als sehr wahrscheinlich. Nach Real Madrid, Manchester United, dem FC Arsenal und dem FC Barcelona soll nun auch der FC Bayern München um Browns Dienste buhlen. Laut BILD-Informationen will Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche eine Mega-Ablöse zwischen 60 und 80 Millionen Euro aufrufen.

Davon würde der Club 12,5 Prozent einstreichen. FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou räumt ein, dass solche nachträglichen Einnahmen aus früheren Transfers den erneuten personellen Umbruch kleiner ausfallen lassen könnten. Der Club-Boss zu den potenziellen Nachschlägen: "Da haben wir Gott sei Dank noch ein paar Eisen im Feuer.

" Hintergrund: Auch bei lukrativen Weiterverkäufen von Can Uzun oder Caspar Jander wird der Club mitverdienen. Chatzialexiou dazu: "Mit möglichen Transfer-Nachschlägen könnten wir uns vielleicht auch noch einmal andere Freiheiten geben, Käufe zu tätigen, die wir so nicht geplant haben.





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