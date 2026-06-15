FCN II startet Vorbereitung: Kein Aufstieg, dafür Top-Talente im Fokus

Der 1. FC Nürnberg II hat die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Trotz des Meistertitels in der Regionalliga Bayern verzichtet der Club aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die 3. Liga. Stattdessen liegt der Schwerpunkt weiter auf der Entwicklung junger Spieler. Drei externe Neuzugänge wurden bereits verpflichtet, und sechs Testspiele sind angesetzt, bevor die Titelverteidigung in der Regionalliga Bayern beginnt.

Der 1. FC Nürnberg II hat am Montag mit Leistungstests die Vorbereitung für die neue Saison aufgenommen. Der Verein hat sich aus Kostengründen gegen einen möglichen Aufstieg in die 3.

Liga entschieden. Stattdessen steht bei der Mannschaft von Trainer Andreas Wolf (44) weiterhin die Entwicklung und Spielpraxis der Top-Talente im Mittelpunkt. Sport-Boss Joti Chatzialexiou (50) erklärt: Wir haben letztes Jahr bewusst viele junge Spieler zu uns geholt, die Potenzial haben. Sie haben ihre Einsätze bekommen und gezeigt, dass sie richtig gute Qualität haben.

Das war auch mit ein Grund, dass wir am Ende eine starke Mannschaft hatten, die Meister geworden ist. Neben internen Aufrückern aus der U19, wie Chiumento und Eichner, gibt es bislang drei externe Zugänge beim FCN II: Innenverteidiger Farid Maboa Dibamba (19) kommt vom Eimsbütteler TV, Linksverteidiger Leonard Gjini (18) von der U19 des 1. FC Heidenheim und Offensivspieler Edwin Kracht (18) vom Nachwuchs von Energie Cottbus.

Sechs Testspiele sind geplant, das letzte davon findet im Trainingslager in Heimertingen im Allgäu vom 13. bis 17. Juli statt. Gegner am 16. Juli ist der österreichische Bundesligist Austria Lustenau mit dem ehemaligen FCN-Profi Danilo Soares (34).

Eine Woche später beginnt für den Titelverteidiger die Saison in der Regionalliga Bayern





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