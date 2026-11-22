Nach der 1:2-Heimpleite kritisiert FC-Nürnberg-Kapitän Jan Reichert die mangelnde Disziplin. Trainer Miroslav Klose fordert eine Rückkehr zu den Basics vor dem Spiel gegen Heidenheim.

FC-Nürnberg-Kapitän und Torwart Jan Reichert übte nach der 1:2-Heimpleite gegen Eintracht Braunschweig scharfe Kritik an der Leistung seiner Mannschaft. Der 25-Jährige zeigte sich vor dem Hintergrund der ersten Heimniederlage gegen diesen Gegner seit 47 Jahren erbittert und konfrontierte seine Mitspieler unmittelbar nach dem Abpfiff mitten auf dem Spielfeld mit der Situation.

Reichert fordert Disziplin und Grundtugenden

Jan Reichert betonte in der Analyse mit Sky Sports, dass das Verlieren eines solchen Spiels gegen Ende absolut wahnsinnig sei. Er erklärte, dass bei Begegnungen dieser Art insbesondere Grundtugenden entscheidend sind, welche die Mannschaft am jeweiligen Spieltag schlichtweg nicht geliefert habe. Der Torwart führte an, dass durch leichte Fehler, Unaufmerksamkeit und eine Laissez-faire-Haltung in vielen Situationen kein Spiel gewonnen werden kann, was er seinen Teamkollegen auch direkt mitgeteilt habe.

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Julian Justvan stimmt in Kritik ein

Auch der 28-jährige Spielmacher Julian Justvan, der zum besten Mann des Spiels gewählt wurde, unterstrich die Notwendigkeit einer inneren Einstellungskurve. Er verwies darauf, dass es spätestens jetzt jeder Spieler hinterfragen müsse, wenn das bloße schöne Spielen nicht mehr ausreiche, um Spiele in der zweiten Liga zu gewinnen. Die fundamentalen Basics müssten endlich auf den Platz getragen werden, da ein Laissez-faire-Stil nicht ausreiche, um den gewünschten Erfolg zu erzielen.

Defensive Schwächen und verpasste Chancen

Die bittere Niederlage wurde durch zwei Braunschweiger Tore mit klarer Ansage und gütiger Mithilfe der eigenen Defensive verschärft. Neben einem Patzer des Vertreters von Fynn Otto zeigte der 23-jährige Styopa Mkrtchyan Schwächen, während der Torabschluss des FC-Nürnberg als zu unsauber und schlampig evaluiert wurde. Trainer Miroslav Klose kritisierte zudem die verpasste Mega-Chance durch den Mainz-Leihspieler William Bøving kurz nach der Halbzeit.

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Trainer Klose sieht Notwendigkeit zur Selbstreflexion

Miroslav Klose bezeichnete die heutige Niederlage als eine Lektion, die die Mannschaft zur richtigen Zeit erhalten habe. Der 48-Jährige forderte alle Spieler auf, sich die eigenen Stärken erneut ins Bewusstsein zu rufen. Seit der Verletzung von Mohamed Ali Zoma, der sich einer Schulter-OP unterzogen hat, gab es nur bei der unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Kaiserslautern spielerische Impulse, was auf eine abwärtsgerichtete Formkurve hindeutet.

Ausblick auf das entscheidende Auswärtsspiel

Die nun folgende Auswärtsbegegnung gegen den ebenfalls schwächelnden 1. FC Heidenheim, der seit sieben Spielen ohne Sieg bleibt, gewinnt an höchster Bedeutung. Der FC-Nürnberg hat wenig Zeit für eine detaillierte Fehleranalyse, da bereits am kommenden Freitag um 18:30 Uhr die Begegnung mit dem Bundesliga-Absteiger ansteht, für die ein Ticket auf Sky angeboten wird.