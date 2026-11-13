FCN Nachwuchs: Reinhold Hintermaier und Gitana Elsner übernehmen Führungsaufgaben

Der FCN stellt die Struktur des Nachwuchsleistungszentrums neu. Reinhold Hintermaier leitet Sport und Gitana Elsner Administration. Hintergrund zur Personalentscheidung.

Der 1. FC Nürnberg hat die strategische Neuausrichtung seines Nachwuchsleistungszentrums bekanntgegeben. Anstelle eines kompletten personellen Neuanfangs setzt der Verein weiterhin auf etablierte Strukturen und vertraute Gesichter innerhalb der Organisation. Diese Entscheidung trifft den Kern der Talentförderung, die weiterhin unter der direkten Aufsicht der Vereinsführung bleibt.

Neue Roles für Hintermaier und Elsner

Die langjährige Position des Nachwuchschefs wird nicht eins zu eins besetzt, sondern durch ein duales Führungsmodell ersetzt. Reinhold Hintermaier übernimmt ab sofort die Verantwortung als Leiter des Bereichs Sport. Seine Kollegin Gitana Elsner wird die Administration leiten. Beide Personen gelten als enge Vertraute des neuen Sportvorstands und sollen für Kontinuität im täglichen Betrieb sorgen.

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Durch diese Aufteilung wird die fachliche Führung der Spielerentwicklung von der administrativen Steuerung getrennt, bleibt aber eng verzahnt. Dies ermöglicht es beiden Verantwortlichen, sich auf ihre jeweiligen Kernkompetenzen zu konzentrieren. Hintermaier fokussiert sich dabei auf die sportlichen Belange, während Elsner die organisatorischen Abläufe im Hintergrund koordiniert.

Bewährte Kräfte statt Neuanfang

Der Sportvorstand begründet diese Entscheidung mit dem hohen Maß an Vertrauen in die bisherige Leistung der beiden neuen Leiter. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte die Führungsebene, dass man von Anfang an wusste, mit Reini und Gitana zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten für die Aufgaben gefunden zu haben. Diese verfügen nicht nur über die notwendige fachliche Kompetenz, sondern haben auch einen erheblichen Teil dessen mitaufgebaut, was in den vergangenen Jahren am Standort etabliert wurde.

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Reinhold Hintermaier (70) ist ein absolutes Urgestein beim FCN. Seine Karriere als Spieler beim Club ist durch zwei Phasen geprägt: Zwischen 1979 und 1984 sowie erneut von 1992 bis 1995 lief der Österreicher für den FCN auf. Nach seiner aktiven Zeit als Fußballer folgten mehr als 15 Jahre als Nachwuchstrainer am Valznerweiher. Im Jahr 2016 kehrte er in die Organisation zurück und war zuletzt als Ausbildungsleiter für die U14 bis U17 zuständig.

Auch Gitana Elsner blickt auf eine lange und erfolgreiche Zeit bei den Franken zurück. Seit elf Jahren ist sie bereits am Valznerweiher tätig. In den letzten vier Jahren fungierte sie als Leiterin Organisation, was sie zur zentralen Schaltstelle für alles machte, was außerhalb des Spielfelds lief. Ihre Erfahrung in der Verwaltung und im Hintergrund-Management bildet die perfekte Ergänzung zu Hintermayers sportlichem Fokus.

Ausblick und bevorstehende Termine

Diese Personalentscheidungen haben direkte Auswirkungen auf die kommende Saison und die langfristige Entwicklung der jungen Talente. Die Kontinuität soll sicherstellen, dass die gewachsenen Strukturen nicht unterbrochen werden und der rote Faden in der Ausbildung erhalten bleibt. Für Fans und die Öffentlichkeit stehen nun zwei wichtige Termine an, die den Saisonverlauf bestimmen.

Zunächst findet am Dienstag, dem 17. November, um 17.30 Uhr die Jahreshauptversammlung in der Kia Metropol Arena statt. Dort werden möglicherweise auch weitere strategische Weichenstellungen diskutiert. Danach geht es sportlich weiter am Freitag, dem 27. November, um 18.30 Uhr beim 13. Spieltag, wo der FCN bei Heidenheim gastiert. Ein weiterer wichtiger Termin für die Fans ist der Freitag, der 11. Dezember, um 18.30 Uhr, wenn der 1. FC Magdeburg im Auswärtsspiel erwartet wird.