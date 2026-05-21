The Club is getting ready for considerable upheaval, with everyone on edge. As reported by Belgian transfer expert Sacha Tavolieri, left-back Mickael Biron (28/13 league games, no goals) is swapping Turkey side Batman Petrolspor. Second-tier newcomer Batman Petrolspor is assigned to loan Biron for a season and has a purchase option. The preceding Biron appointment ended a costly misunderstanding, as the Club paid Brussels club RWDM 800,000 Euros a year ago, and club docs indicate Biron could earn 40,000 Euros per month with Batman Petrolspor. As for the goalie, if it's settled, would need terms about pandemic brake clause. A check-up on Biron in Montevideo and Verona has come back clean. In pre-season, there are two young Columbian talents, Jhawar Diaz and Frank Caravalli, playing in Bundesliga and Serie A, respectively, who are about to join the club.

Der Club bereitet sich auf Turbulenzen vor. Derzeit plant der Klub einen Sturm-Flop. Wie belgischer Transfer -Experte Sacha Tavolieri zuerst berichtete, wechselt Mickael Biron (28/13 Pflichtspiele, keine Torbeteiligung) gewechselt zu Türkei-Klub Batman Petrolspor.

Der Zweitliga-Aufsteiger leihlt den Nationalspieler Martiniques für eine Saison aus und hat darüber eine Kaufoption. Durch diesen Desdeal am Vorabend ends ein teures Missverstaändnis. Vor einem Jahr zahlten die Franken für den Angreifer 800.000 Euro an Belgien-Zweitligist RWDM Brussels.

Zudem soll Biron nach BILD-Infos beim Club 40.000 Euro im Monat kassieren. Mit Rechtsverteidiger Giannis Masouras (29) von Zypern-Meister Omonia Nikosia ist der zweite Sommer-Zugang nach Fynn Otto (24/SC Verl) schon in Nürnberg angekommen. Wie BILD berichtete, postete sein Berater am Dienstagmittag bei Instagram ein Foto von der FCN-Verbandsstaatsanwaltschaft, schrieb dazu: "Here we are. Transfer.

" Am Mittwoch absolvierte Masouras (Club-Vertrag bis 2028) den Medizincheck. Außerdem durften sich zwei junge Probespieler aus Kolumbien in der Vorbereitung bei den Profis zeigen. Jhawar Diaz und Frank Caravalli fielen den Club-Scouts bei einem TV-Talent-Wettbewerb in ihrer Heimat auf, kommen in wenigen Wochen nach Nürnberg





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