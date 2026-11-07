Der sportliche Abschied von Joti Chatzialexiou beim FC Nürnberg steht fest. Mit einem 2:0-Erfolg gegen Darmstadt 98 endet seine Ära, während Nachfolger Dieter Frey die Geschäfte übernimmt.

Joti Chatzialexiou hat sein Amt als sportlicher Vorstand des FC Nürnberg vorzeitig niedergelegt und wechselt zur Eintracht Frankfurt. Der 50-jährige Manager war nicht bei dem 2:0-Heimerfolg seines Vereins gegen Darmstadt 98 im Stadion anwesend, was den vorzeitigen Wechsel bestätigt. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Meier (64) gab vor dem Spiel bekannt, dass die Übergabe bereits intern erfolgt sei. Dies deutet darauf hin, dass das Amt beim hessischen Traditionsklub früher antritt als der ursprünglich geplante Termin am 1. Februar 2027.

Offizieller Wechsel zur Eintracht Frankfurt

Die Gespräche zwischen dem FCN und der Eintracht Frankfurt sind laut Peter Meier bereits fortgeschritten und verlaufen geordnet. Chatzialexiou bleibt weiterhin für den amtierenden Trainer Dieter Frey (54) erreichbar, um offene Fragen bis zur vollständigen Übergabe zu klären. Meier betonte die professionelle Natur des Übergangsprozesses. Die Vorwürfe oder Unsicherheiten, die oft mit solchen Personalwechseln einhergehen, scheinen bei diesem Verfahren nicht aufgetreten zu sein. Der Fokus liegt nun auf der nahtlosen Übernahme der Aufgaben durch den neuen Verantwortlichen.

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Keine Störung im Kader durch Führungswechsel

Die Umstrukturierung in der Vereinsführung hat die Leistung der Profimannschaft nicht beeinträchtigt. Julian Justvan (28), Spielmacher des FCN, erklärte, dass Chatzialexiou sich bereits verabschiedet habe. Die Spieler nehmen diese externen Themen bewusst nicht in die Kabine mit, da sie sich ausschließlich auf ihre Aufgaben auf dem Platz konzentrieren müssen. Diese mentale Trennung hat sich positiv auf das Spielverhalten ausgewirkt. Die Mannschaft ließ sich durch die personellen Änderungen nicht aus der Ruhe bringen.

Verdienter Sieg gegen Darmstadt 98

Der neue sportliche Leiter Dieter Frey erlebte seinen Einstand mit einem Sieg. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte steigerte der FC Nürnberg seine Schlagkraft deutlich. Scobel erzielte in der 50. Minute den Führungstreffer mit seinem sechsten Saisontreffer. Trotz dieser Führung verpasste es der FCN zunächst, den Vorsprung auszubauen. Darmstadt 98 wurde zunehmend gefährlicher.

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Die größte Chance zum Ausgleich vergab der eingewechselte El-Kadiri in der 77. Minute kläglich. Nach einer Flanke scheiterte er fast allein vor dem Torhüter Reichert. Die Entscheidung fiel schließlich kurz vor Schluss. Neuzugang William Bøving sorgte in der 89. Minute mit seiner Torpremiere für den FC Nürnberg für die finale Klarstellung. Ein Anschlusstreffer von Lührs nach einem Freistoß in der Nachspielzeit wurde wegen Abseits nicht gewertet. Der Sieg ist mühsam, aber verdient.

Fazit und Ausblick auf die Länderspielpause

Trainer Miroslav Klose (48) bewertete das Spiel als das erwartete Niveau. Er betonte, dass Spiele in der zweiten Liga nicht nebenbei gewonnen werden können, auch wenn man erwartet, die Gegner mit mehreren Toren zu besiegen. Wichtig sei einzig der Sieg. Mit dem Heimerfolg steigt der FCN nun auf Platz 2 in die Länderspielpause. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und geordneter Personalie gibt Anlass zur Entspannung für den Verein.