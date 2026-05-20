FCN-Sportvorstand über Saison und Pläne für die neue Saison

Sportvorstand Joti Chatzalexiou äußert sich erstmals zur abgelaufenen Saison und den Plänen für die neue Saison. Er ist zufrieden mit dem 8. Tabellenplatz, aber betont, dass manCritical Situationen in der zweiten Liga überstehen musste.

Für das ausgegebene Saison ziel (mindestens Platz 7) hat es für den 1. FC Nürnberg am Ende nicht mehr ganz gereicht. Doch auch mit Platz 8 gibt man sich beim FCN zufrieden.

Sportvorstand Joti Chatzalexiou (50) hat sich jetzt erstmals zur abgelaufenen Spielzeit, aber auch zu den Plänen für die neue Saison geäußert. Dabei sprach Chatzi... Wir haben einen ordentlichen 8. Platz erreicht.

Wir hatten aber auch in mehreren Phasen kritische Situationen, die wir überstehen mussten. Das haben wir geschafft, weil wir auch ruhig geblieben sind. In dieser unberechenbaren zweiten Liga muss man zufrieden sein, dass man hintenraus nichts mit dem Abstieg zu tun hatte





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