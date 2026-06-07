FCN-Sportvorstand zum Pokallos: Unser Anspruch ist es, bei Viktoria Köln eine Runde weiterzukommen

Der FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou hat sich zum Pokallos geäußert. Der FCN muss in der ersten Pokalrunde bei Viktoria Köln antreten.

Nach der Pokalblamage 2025 in Illertissen wurde die Mannschaft noch auf dem Platz von den Ultras zusammengefaltet. Die Rheinländer hatten den Club schon 2016 am Rande einer Pokalblamage, als sich Nürnberg erst nach 120 Minuten dank Elferheld Raphael Schäfer in die nächste Runde zitterte.

Wird Köln jetzt wieder zum Stolperstein? Der FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou zum Pokallos: Unser Anspruch ist es natürlich, bei Viktoria Köln eine Runde weiterzukommen. Wir wissen aber nur zu gut, dass dafür unsere volle Konzentration und Leistungsfähigkeit benötigt wird. Wie es NICHT geht, erlebte der Club-Boss erst im Vorjahr, als der FCN bei Viertligist Illertissen eine desolate Leistung zeigte und verdient mit 6:5 nach Elfmeterschießen ausschied.

Gespielt wird in Köln nach den ersten beiden Spieltagen der neuen Zweitligasaison und vor dem Auftakt der Bundesliga. Somit steigt die erste DFB-Pokal-Hauptrunde zwischen dem 21. und 24. August. Die genauen Ansetzungen folgen in den kommenden Wochen





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