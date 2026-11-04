FCN stellt Dieter Frey als neuen Sportvorstand vor

Dieter Frey übernimmt bei Borussia Nürnberg die Leitung des Sports. Der frühere Nachwuchschef folgt auf Joti Chatzialexiou und plant direkten Fan-Dialog.

Der 1. FC Nürnberg hat am Mittwoch den Nachfolger von Joti Chatzialexiou als neuen Sportvorstand offiziell vorgestellt. Dieter Frey übernimmt die Position mit sofortiger Wirkung und folgt damit auf den bisherigen Sportboss, der zum 30. Juni zu Eintracht Frankfurt wechselt. Die Vorstellung des neuen Verantwortlichen fand am 13. November 2023 statt, womit der Verein eine neue Ära im Sportbereich einläutet.

Dieter Frey übernimmt Verantwortung

Dieter Frey wird die Führung des Profibereichs ab sofort übernehmen und damit die Nachfolge von Joti Chatzialexiou antreten. Zuvor war der 54-Jährige als Chef des Nachwuchsleistungszentrums tätig und hat sich dort einen Namen gemacht. Er wird den Posten des Vorstands Sport wahrnehmen und damit die sportliche Strategie des 1. FC Nürnberg mitbestimmen. Die Übergabe der Verantwortung erfolgt in einer Phase, in der der Verein stabil dasteht und Ambitionen auf den Aufstieg in die Bundesliga hegt.

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Die Entscheidung für Dieter Frey markiert einen strategischen Wechsel im Management des Clubs. Während Joti Chatzialexiou den Verein Richtung Hessen verlässt, bleibt die Führung beim 1. FC Nürnberg im Haus. Die Ablösung erfolgt planmäßig und sorgt für Kontinuität in der sportlichen Ausrichtung. Dieter Frey tritt das Amt an, um die jüngsten Erfolge im Nachwuchs und die stabile Platzierung der ersten Mannschaft weiterzuentwickeln.

Dieter Frey stellt sich den Fans vor

Dieter Frey will den direkten Austausch mit der Anhängerschaft sofort suchen, um Vertrauen aufzubauen. Am Mittwochabend um 18 Uhr steht er auf dem YouTube-Kanal des Vereins Rede und Antwort und beantwortet Fragen der Fans. Diese Maßnahme findet bereits am selben Tag statt, an dem er mittags auf einer Pressekonferenz spricht, was die Dringlichkeit der Kommunikation unterstreicht. Der 54-jährige Ex-Profi betont, dass der direkte Kontakt mit den Unterstützern des Clubs für ihn von zentraler Bedeutung ist.

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Der geplante Online-Austausch dient dazu, die Verbindung zwischen Führungsebene und Basis zu stärken. Dieter Frey möchte damit signalisieren, dass er alle Fans mit ins Boot holen will. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass der 1. FC Nürnberg den Traum vom Aufstieg in die Bundesliga verfolgen kann. Die transparente Kommunikation soll helfen, die Basis im Verein zu festigen und die gemeinsame Vision des Erfolgs voranzutreiben.

Dieter Frey und Peter Meier betonen Kontinuität

Aufsichtsratsvorsitzender Peter Meier rechtfertigt die Wahl von Dieter Frey mit dessen langjähriger Erfahrung. Peter Meier erklärt, dass Dieter Frey die logische und bestmögliche Lösung für die Position des Vorstands Sport sei. Die Entscheidung diene dazu, den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen. Der 64-jährige Aufsichtsratschef verweist dabei auf die historische Arbeit von Dieter Frey im Nachwuchsbereich.

Peter Meier hebt hervor, dass Dieter Frey maßgeblich zur Förderung herausragender Talente beigetragen hat. Diese Arbeit habe dazu geführt, dass regelmäßig Spieler aus der eigenen Jugend in den Profibereich durchrücken. Beispiele wie Tim Janisch, Eric Porstner, Marko Soldic und Marc Kornwachs unterstreichen diesen Erfolg. Peter Meier würdigt das entgegengebrachte Vertrauen des Aufsichtsrats als große Wertschätzung für die bisherige Leistung des neuen Vorstands.

Sportliche Situation des FCN

Der 1. FC Nürnberg befindet sich sportlich in einer starken Position und positioniert sich an der Spitze der zweiten Liga. Als Zweitplatzierter steht der Verein so gut da wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die Mannschaft verfügt über talentierte Akteure, die das Potenzial haben, den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Die Basis für diese Entwicklung wurde bereits von Dieter Frey im Nachwuchs gelegt.

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Zu den vielversprechenden Youngstern im Kader gehören Nationalspieler wie Mohamed Ali Zoma aus Italien oder Adam Markhiev aus Finnland. Diese Spieler stellen wertvolle Juwelen im aktuellen Aufgebot dar und tragen zur sportlichen Qualität bei. Die Kombination aus etablierten Kräften und frischem Talent aus der eigenen Schule macht den Verein interessant für die Zukunft. Die Ambitionen des 1. FC Nürnberg richten sich klar auf den sofortigen Wiederaufstieg.

Dieter Freys Qualifikation und Hintergrund

Dieter Frey bringt eine langjährige Verbundenheit zum 1. FC Nürnberg mit, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Der 54-jährige kam bereits im Jahr 2001 als Spieler zum Club und hat die Kraft und Faszination des Vereins aus erster Hand erlebt. Diese Erfahrung bildet das Fundament für seine neue Rolle als Vorstand. Er blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Spieler und Trainer zurück, die ihn zu einer geeigneten Führungspersönlichkeit gemacht hat.

Neben seiner sportlichen Laufbahn ist Dieter Frey auch als pädagogisch qualifizierte Persönlichkeit bekannt. Der ehemalige Lehrer unterrichtete Fächer wie Mathematik und Wirtschaftsrecht, was ihm eine analytische Herangehensweise vermittelt hat. Im Jahr 2024 galt er bereits intern als Nachfolge-Kandidat von Dieter Hecking, lehnte die Beförderung damals jedoch ab. Jetzt zeigt sich Dieter Frey bereit, die Verantwortung für den Sportbereich zu übernehmen und die Zukunft des 1. FC Nürnberg aktiv zu gestalten.