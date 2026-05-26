FCN-Trainer Klose sieht Rückkehr und Verbesserungspotenzial in der nächsten Saison

Trainer Miroslav Klose sieht die Rückkehr des FCN nach der Sommerpause als nicht selbstverständlich an und betont, dass es in dieser Saison nicht immer gelungen ist, aufzuholen. Er sieht Verbesserungspotenzial im Bereich der Konstanz und bei Spielen, die eng waren. Mit 24 Rückrundenpunkten hat die Mannschaft in der nächsten Saison gerne noch ein paar Punkte mehr.

Der FCN zeigte in Hannover seine gute Seite und ließ sich von einem zweimaligen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Trainer Miroslav Klose sieht die Rückkehr des Clubs als nicht selbstverständlich an und betont, dass es in dieser Saison nicht immer gelungen ist, aufzuholen.

In den letzten neun Saisonspielen verloren die Franken nur einmal und beendeten die Spielzeit auf einem zufriedenstellenden achten Tabellenplatz. Klose sieht die letzten Spiele mit nur einer Niederlage gut zu Ende gebracht und geht mit einem sehr guten Gefühl in die Sommerpause. Seine Analyse der abgelaufenen Saison hatte jedoch mit personellen Konsequenzen, da Co-Trainer Jerome Polenz gehen musste. Polenz und zwei weitere Personen (Finanzvorstand Niels Rossow und OB Marcus König) gingen in der chinesischen Partnerstadt Shenzhen.

Klose sieht bereits in Richtung der kommenden Saison und betont, dass er im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit einiges besser werden will. Besonders im Bereich der Konstanz und bei Spielen, die eng waren, sieht er Verbesserungspotenzial. Mit 24 Rückrundenpunkten hat die Mannschaft in der nächsten Saison gerne noch ein paar Punkte mehr





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