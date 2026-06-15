FCN verhandelt mit ETO über Toth: Ablösesumme steigt auf 1,5 Millionen Euro

Der 1. FC Nürnberg erhöht sein Angebot für Toth auf 1,5 Millionen Euro, doch ETO FC zögert aufgrund einer ungarischen Regel, die den Einsatz von fünf einheimischen Spielern vorschreibt.

Der 1. FC Nürnberg erhöht sein Angebot für den ungarischen Nationalspieler Toth von 1,1 auf 1,5 Millionen Euro. Trotz des verbesserten Angebots zeigt sich der ungarische Meister ETO FC weiterhin zögerlich.

Der Klub möchte Toth unbedingt für die Qualifikationsspiele zur Champions League behalten, die am 7. Juli beginnen. Sollte ETO die erste Runde überstehen, wäre die Teilnahme an der Conference League nahezu sicher, was dem Verein zusätzliche Millionen aus dem Europapokal einbringen würde. Toth, der erst vorige Woche sein Debüt für die ungarische Nationalmannschaft gegen Kasachstan gab, gilt als wichtige Säule im Mittelfeld von ETO.

Sein Vertrag läuft bis 2028. Ein Hauptgrund für die Zurückhaltung von ETO ist eine spezielle Regelung in der ungarischen Nemzeti Bajnokság. Jeder Klub muss während der gesamten Spielzeit mindestens fünf ungarische Profis auf dem Spielfeld haben, mit Ausnahmen nur bei Platzverweisen oder Verletzungen. Wird diese Regel nicht eingehalten, droht kein Punktabzug, aber der ungarische Fußballverband MLSZ streicht eine Sonderprämie von rund 500.000 Euro pro Saison.

Diese Prämie stellt für viele Vereine eine wichtige Einnahmequelle dar, sodass die Regel den Wert einheimischer Spieler wie Toth erheblich steigert. Nach Informationen von BILD ist ein Wechsel trotzdem weiterhin möglich. Toth und der 1. FC Nürnberg sind sich bereits einig.

Allerdings müssen die Franken in den Verhandlungen mit ETO noch einmal nachlegen. Gelingt eine Einigung, würde Toth mit einer Ablöse von über 1,5 Millionen Euro zum Rekordabgang von ETO werden. Für Nürnberg wäre es der Königstransfer in diesem Sommer. Die nächsten Testspiele des FCN sind am Mittwoch, 8.

Juli, um 19 Uhr gegen den TSV Kornburg (Bayernliga) und am Samstag, 18. Juli, um 17 Uhr gegen Waldhof Mannheim (3. Liga) in Roth. Der Start der 2.

Bundesliga ist für den 1. Spieltag vom 7. bis 9. August vorgesehen. Das DFB-Pokalspiel in der 1.

Runde gegen Viktoria Köln (3. Liga) findet vom 21. bis 24. August statt. Die Verhandlungen zwischen dem 1.

FC Nürnberg und ETO FC über den Transfer von Mittelfeldspieler Toth werden immer intensiver. Der Club aus Franken hat sein Angebot von ursprünglich 1,1 Millionen Euro auf 1,5 Millionen Euro erhöht, inklusive Bonuszahlungen. Doch ETO FC fordert noch mehr und hofft, Toth zumindest für die Qualifikation zur Champions League behalten zu können. Die erste Runde dieser Qualifikation beginnt am 7.

Juli. Sollte der ungarische Meister diese überstehen, sichert er sich nicht nur ein weiteres internationales Spiel, sondern auch die Chance auf die Conference League, die mit erheblichen Einnahmen verbunden ist. Toth, der erst kürzlich sein Debüt in der ungarischen Nationalmannschaft feierte, ist ein zentraler Bestandteil des ETO-Teams und soll helfen, dieses wichtige sportliche Ziel zu erreichen. Die besondere Regelung in der ungarischen Liga, die den Einsatz von mindestens fünf einheimischen Spielern vorschreibt, macht Toth für ETO noch wertvoller.

Diese Regelung wurde eingeführt, um die Entwicklung ungarischer Talente zu fördern und die Nationalmannschaft zu stärken. Bei Nichteinhaltung droht der Verlust einer Sonderprämie von rund 500.000 Euro pro Saison, was für einen Verein wie ETO einen erheblichen finanziellen Verlust darstellen würde. Diese drohende Strafe beeinflusst die Verhandlungen mit dem 1. FC Nürnberg.

Toth hat bei ETO noch einen Vertrag bis 2028, sodass der Verein nicht unter Druck steht, ihn zu verkaufen. Trotz dieser Hürden ist ein Transfer weiterhin möglich. Der Spieler selbst hat sich bereits mit dem 1. FC Nürnberg geeinigt, wie BILD berichtete.

Nun liegt es an den beiden Vereinen, eine Einigung zu erzielen. Eine Ablösesumme von über 1,5 Millionen Euro würde einen neuen Rekord für ETO bedeuten, der bislang bei 1,5 Millionen Euro liegt. Für den 1. FC Nürnberg wäre dies der teuerste Transfer in diesem Sommer.

Bis zum Abschluss der Verhandlungen wird der FCN die Vorbereitung auf die neue Saison fortsetzen. Die weiteren Testspiele sind gegen den TSV Kornburg und Waldhof Mannheim, bevor es in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal ernst wird. Die Fans des Clubs hoffen, dass Toth bald das Trikot der Franken tragen wird





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