Der 1. FC Nürnberg unterlag Eintracht Braunschweig mit 1:2 im heimischen Stadion. Diese Niederlage schmilzt den Vorsprung auf die Spitzenteams in der 2. Liga erheblich.

Der 1. FC Nürnberg hat am Samstag in der 2. Liga eine historische Niederlage gegen Eintracht Braunschweig hinnehmen müssen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte verlor der Club ein Heimspiel gegen den niedersächsischen Verein. Trotz einer 1:0-Führung nach zehn Spielminuten drehte sich das Spiel am Ende zu einem 1:2-Erfolg für die Gäste. Die Leistung der Klose-Elf wurde vor allem in der Defensive als unsortiert kritisiert, obwohl die Braunschweiger in der ersten Halbzeit zwei Tore erzielten, die wegen Abseits nicht zählten.

Heimspielniederlage und taktische Schwächen

Eine klare Antwort auf den Verlauf des Spiels liefert das Endergebnis von 1:2, das für Nürnberg völlig in Ordnung gehen musste. Die Defensive des FCN wirkte in weiten Phasen chaotisch und ließ zu viele Räume für die Angriffe von Eintracht Braunschweig. Der Tabellenteite startete stark, als Justvan in der zehnten Minute nach einem Solo die Führung erzielte. Doch ab diesem Zeitpunkt kam vom Tabellenten in der ersten Halbzeit nichts Konkretes mehr zustande. Im Spielaufbau zeigten sich immer wieder Schlampereien und Fehlpässe, die das hohe Pressing der Braunschweiger perfekt nutzten.

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Miroslav Kloses Team hatte massive Probleme mit dem Druck der Gäste. Direkt nach der Pause verschlechterte sich die Situation weiter, als William Boving in der 46. Minute eine klare Chance verpasste, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Boving hatte nach einem Konter allein vor dem Eintracht-Keeper Hoffmann Stand und versagte jedoch die Nerven. Dieser Fehler sollte sich rächen, als Opoku in der 61. Minute nach einem Fehler von Verteidiger Styopa Mrktchyan den Ball vors Tor brachte. Heußer scheiterte zunächst an Jan Reichert, doch Fernandez köpfte den Abpraller unglücklich zum Ausgleich ins Netz.

Stakeholder-Kritik und Aufstiegsambitionen

Nach dem Ausgleich präsentierte sich der FCN zwar optisch überlegen, doch die besseren Chancen blieben den Gästen vorbehalten. In der 78. Minute hätte Entrup die Führung noch erzielen können, doch Torhüter Jan Reichert stand zur Stelle. Wenig später war der Nürnberger Keeper dann machtlos. Er konnte einen erneuten Schuss von Entrup zwar abwehren, den Abstauber von Sturm zum 1:2-Siegtreffer in der 83. Minute aber nicht mehr halten. Danach kämpfte der Club vergeblich um den Ausgleich.

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Für den FCN und seine Aufstiegsambitionen war das Ergebnis ein massiver Dämpfer. Entsprechend hart gingen die Spieler am Ende mit sich ins Gericht. Torhüter Jan Reichert zeigte sich nach dem Abpfiff fuchsteufelswild. Abwehrmann Eric Porstner betonte: "Es ist eine Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Das haben wir heute gemerkt." Er fügte hinzu, dass es ein Spiel sei, um jedem noch einmal klarzumachen, dass in dieser Liga nicht nur mit schönem Fußball und Schnörkeln funktioniert. Vielleicht war dies ein notwendiger Weckruf.

Tabellenkonsequenzen und direkter Vergleich

Die Niederlage hat unmittelbare Auswirkungen auf die Tabelle der 2. Bundesliga. Noch immer ist Nürnberg Tabellenzweiter, doch der Vorsprung ist deutlich geschmolzen. Dies liegt an den parallelen Erfolgen anderer Verfolger. Wolfsburg schlug Kiel mit 3:0 und Magdeburg siegte mit 2:1 in Bielefeld. Dadurch ist der Abstand zu den führenden Teams stark geschrumpft. Die Situation wird weiter angespannt, wenn Kaiserslautern mit einem Sieg gegen Dresden punktgleich mit Nürnberg liegen könnte. Braunschweigs erster Sieg in Nürnberg seit 1979, damals noch in der Bundesliga, markiert somit einen wichtigen Punktgewinn im Mittelfeld der Tabelle.